Kilis'te kayıp kız çocuğu bulundu
23:51, 21/10/2026, Çarşamba
DHA
Kilis’te kaybolan altı yaşındaki otizmli çocuk dronla bulundu.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan E.C.U. (6) adlı kız çocuğu, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlçeye bağlı Selmincik köyünce yaşayan E.C.U.'nun kaybolduğunu fark eden yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede drone destekli arama çalışması başlatan ekipler otizm hastası E.C.U.'yu köye yakın bir bölgede buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük kız ailesine teslim edildi.
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