Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Dört ülkeden gelip Kilis'te hasat yaptılar: 24 genç Horoz Karası topladı

Erasmus+ programı kapsamında Kilis’te bir araya gelen Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan 24 genç, sınırın sıfır noktasında kentin yöresel değeri Horoz Karası üzümünü topladı. Gençler, üzümün serim ve kurutma aşamalarını da uygulamalı olarak öğrendi.