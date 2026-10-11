Kilis'te motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti
20:32, 11/10/2026, Pazar
AA
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kilis-Hatay kara yolunda hafif ticari araç ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa C., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kilis'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay kara yolunun 25. kilometresinde Mustafa C'nin (51) kullandığı 79 ACG 382 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa C., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Gündem
Manisa'da yola dökülen mazot iki ayrı kazaya neden oldu: Beş kişi yaralandı
Gündem
Edirne'de taksiyle motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı
Gündem
Cenaze dönüşü kaza: İki kişi yaralandı
Başlıklar :Kilishafif ticari araçmotosikletkaza