Edirne'de taksiyle motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı
19:19, 11/10/2026, Pazar
AA
Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Edirne'de taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edirne'de taksiyle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, B.P. idaresindeki 22 T 0438 plakalı taksi ile A.K'nin kullandığı 34 MZE 879 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık personelince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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