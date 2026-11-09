Sınırı geçecekti, ayakkabısından çıktı: Tam 2 bin 600 tane

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Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen şahsın hareketlerinden şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri detaylı arama başlattı. Operasyonda narkotik dedektör köpeği Kardi de aktif olarak kullanıldı. Kardi'nin tepki vermesi üzerine şüphelinin üst araması derinleştirildi.

AYAKKABI TABANINA USTALIKLA GİZLENMİŞLER

Yapılan fiziki aramada, şüphelinin giydiği ayakkabıların taban kısımlarına uyuşturucu hapların yerleştirilmesi için özel bölmeler yapıldığı tespit edildi. Tabanlara ustalıkla gizlenmiş halde piyasa değeri yüksek olduğu değerlendirilen toplam 2 bin 600 adet captagon türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, sınır kapısında gözaltına alınan şüpheli soruşturma işlemleri için emniyete götürüldü.

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Türkiye'ye girerken yakalandı: Ayakkabı tabanında 2 Bin 400 uyuşturucu hap gizlemiş