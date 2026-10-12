Kilis'te aniden bastıran dolu kışı getirdi: Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı
00:28, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Aniden bastıran dolu sonrası yollar beyaza büründü
Kilis'te sağanak yağışın ardından aniden etkisini gösteren dolu cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürürken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çevredeki dükkanlara sığındı.
Kilis’te yağmurun ardından aniden bastıran dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza bürünürken, ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sürücüler, yağış nedeniyle trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önüne sığındı.
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