Kilis'te seyir halindeyken alev alan kabak çekirdeği yüklü tırda hasar oluştu.
Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde, M.Ş. idaresindeki 79 ABS 53 plakalı tır yanmaya başladı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
Araç sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tır, Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kullanılamaz hale geldi.
Görüntülerde yanan tırdan alevlerin yükselmesi yer aldı.
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