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Muharrem İnce'den deniz yetki anlaşmasına destek: Türkiye Antalya Körfezi’ne sıkıştırılabilecek bir kara devleti değildir

Muharrem İnce'den deniz yetki anlaşmasına destek: Türkiye Antalya Körfezi’ne sıkıştırılabilecek bir kara devleti değildir

00:40, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Muharrem İnce'den deniz yetki anlaşmasına destek: Türkiye Antalya Körfezi’ne sıkıştırılabilecek bir kara devleti değildir
Muharrem İnce, Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasına destek verdi.

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onayladı. CHP’li Muharrem İnce de karara konu olan anlaşmaya destek vererek Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı. İnce, “Türkiye, Antalya Körfezi’ne sıkıştırılabilecek bir kara devleti değildir” ifadelerini kullandı.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtildi.

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti."

CHP'li İnce'den anlaşmaya destek

CHP'li Muharrem İnce de, Türkiye ve Libya'nın Akdeniz'de elini güçlendiren, Batı'nın sinsi planlarını bitiren bu anlaşmaya destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, "Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını korumak, denizlerdeki geleceğini güvence altına almak zorundadır. Türkiye, Antalya Körfezi’ne sıkıştırılabilecek bir kara devleti değildir." dedi.

CHP'li İnce, üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu anımsattığı Türkiye'nin denizlerdeki haklarından vazgeçmesinin düşünülemeyeceğini belirtti.


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Başlıklar :Muharrem İnceTürkiyeLibyaDeniz Yetki Alanları
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