Libya'nın onayladığı Türkiye ile deniz yetki muhtırası Yunanistan'ı panikletti: Ankara'ya ikinci kez yenildik

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

İki ülkenin Akdeniz'de elini güçlendiren muhtıranın onaylanmasıyla Yunanistan adeta çılgına döndü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına tepki gösterdi.

Yunanistan'dan anlaşmanın 'hukuku ihlal ettiği' iddiası

Bakanlık, Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamasına karşı çıkarak, anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini ve bölgedeki devletlerin egemenlik haklarını çiğnediğini öne sürdü.

"Durum ortaklara bildirildi"

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Libya’nın böyle bir deniz sınırlandırmasını haklı çıkaracak karşılıklı veya komşu kıyılara sahip olmadığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı, Libya’ya Doğu Akdeniz’deki istikrarı zedeleyecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, durumun ortaklar ile müttefiklere bildirildiğini ve egemenlik haklarını korumak için gerekli tüm uygun tedbirlerin alınacağını belirtti.

"Ankara'ya ikinci kez kaybettik"

Öte yandan tarihi ve kritik anlaşma Yunan medyasında da gündeme taşındı.

Yunan medyasından Pentapostagma, konuya ilişkin yayınladığı haberde dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Söz konusu muhtıra onayı ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na, Türk-Libya mutabakatı konusunda ikinci mağlubiyetin geldiğini ifade eden Pentapostagma, "Türkler, Libya'nın bu onayından yararlanarak sahada Yunanistan'a karşı avantaj elde etmeye çalışacaklar. Ankara, Girit'in güneyine Oruç Reis veya Abdülhamid Han gibi bir araştırma gemisi gönderdiğinde, bunu bir savaş başlatmak için değil; uluslararası toplumu ve Yunanistan'ı, söz konusu bölgenin "tartışmalı" olduğunu kabul etmeye zorlamak için yapabilir. Buradaki amacı, Doğu Akdeniz'de kendisinin onayı olmaksızın hiçbir adımın örneğin Chevron'un Yunanistan adına yürüttüğü arama faaliyetleri gibi atılamayacağını göstermektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin diplomatik maliyetlerini de azaltıyor"

Bahsi geçen stratejinin sadece Türkiye tarafından uygulanmadığını, Libya'nın, Atina’ya resmî sözlü bildirimlerde bulunarak, kendi deniz yetki alanlarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan’ın Girit’in güneyindeki arama faaliyetlerini dondurmasını talep ettiğini ileri süren Pentapostagma, "Türkiye’nin Libya çıkarlarının davet edilmiş bir destekçisi veya koruyucusu gibi görünmesini sağlarken, Türkiye’nin üstlendiği doğrudan diplomatik maliyetleri de azaltıyor." dedi.

Dünya

Türkiye ile Libya'nın deniz yetki anlaşması AB'yi çıldırttı: Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanındayız

Gündem

Deniz yetki alanları mutabakatı Libya Meclisi'nde kabul edildi: Onay sonrası MİT Başkanı Kalın'dan Dibeybe ile kritik görüşme

Gündem

Libya’dan Türkiye ile stratejik hamle: Onay verildi