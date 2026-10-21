Berat Albayrak'tan Öztrak ile Özlale'nin fon iftiralarına dava: Kim haksız kazanç sağladıysa cezalandırılsın

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarında müvekkilinin adını gündeme getirmesine tepki gösterdi.

Öztrak ve Özlale’nin beyanlarını “dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlar” olarak nitelendiren Göktaş, fon soruşturmasıyla Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmadığını vurguladı.

Müvekkilinin adının ilgisiz iddialarla yan yana getirilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Göktaş, bu tutumun siyasi etikle bağdaşmadığını belirtti.

“İLGİSİZ İDDİALARLA ALBAYRAK'IN ADI YAN YANA GETİRİLİYOR”

Göktaş, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak’ın 19 Ekim 2026’da TBMM’de ve X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalara dikkati çekti.

Fon soruşturması kapsamında kamuoyuna yansıyan iddiaların, herhangi bir bağlantı ortaya konulmadan “128 milyar dolar” tartışmasına ve Berat Albayrak’a getirildiğini belirten Göktaş, “skandalın göbeğindeki isimler”, “vurguncular” ve “turpun büyüğü” gibi ağır nitelendirmeler içeren açıklamalara müvekkilinin adının yerleştirildiğini ifade etti.

Sızdırılan çarpık bilgiler üzerinden yapay zekâya tablolar hazırlatılarak sosyal medyada paylaşıldığını savunan Göktaş, ortada herhangi bir bağ bulunmamasına rağmen Berat Albayrak ile soruşturma arasında ilişki kurulmaya çalışıldığını kaydetti.

Bu eşleştirmeyi, sırf bir ilişki örüntüsü oluşturma çabası olarak değerlendiren Göktaş, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

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“ALBAYRAK 2020'DE AKTİF SİYASETİ BIRAKTI”

Berat Albayrak’ın 2020 yılında aktif siyaseti bıraktığını hatırlatan Göktaş, müvekkilinin o tarihten bu yana yalnızca vakıf işleriyle ilgilendiğini ve hiçbir siyasi programa katılmadığını bildirdi.

Siyasetçilerin güncel gelişmeler hakkında açıklama yapabileceğini ancak güncellik unsurunun her kişi ve olay bakımından ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Göktaş, birbiriyle ilgisi bulunmayan vakaların aynı olayın parçalarıymış gibi aktarılmaması gerektiğini vurguladı.

Göktaş, Albayrak’ın görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçtiğine ve bu süre içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı ismin üstlendiğine işaret etti. Fon soruşturmasına konu işlemlerin ise 2024-2026 dönemine ait olduğunu belirterek, müvekkilinin söz konusu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından hiçbir ilgisinin bulunmadığını yineledi.

“GÖREVİNDEN AYRILDIKTAN SONRA DA İFTİRALAR SÜRÜYOR”

Açıklamasında Berat Albayrak’ın siyasi hayatı boyunca çok sayıda yalan ve iftiraya maruz kaldığını savunan Göktaş, bu tutumun Albayrak görevinden ayrıldıktan sonra da devam ettiğini ifade etti. Bunun nedenini, müvekkilinin ülke menfaatine hayata geçirdiğini belirttiği çalışmalara bağlayan Göktaş, muhalefet mensuplarının kendi yerel yönetimlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yapmak yerine ilgisiz konularda Albayrak’ın adını kullandığını ileri sürdü.

Göktaş, 24 yıllık AK Parti iktidarının yalnızca iki yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Albayrak dönemine ilişkin ekonomik göstergeleri de sıraladı. Açıklamasında, söz konusu dönemde tek haneli faiz ile tek haneli enflasyon dengesinin kurulduğunu, pozitif büyüme sağlandığını ve cari fazla verildiğini belirtti.

Ağır pandemi koşullarına ve finansal saldırılara rağmen Merkez Bankası rezervlerinin 85,2 milyar dolar seviyesinde korunduğunu savunan Göktaş, yurt dışında bulunan 350 ton altının Türkiye’ye getirildiğini ve altın rezervinin 719 tona yükseltildiğini kaydetti.

“128 MİLYAR DOLAR” TARTIŞMASI İÇİN TAZMİNAT KARARINI HATIRLATTI

Faik Öztrak’ın bugün yönelttiği eleştirilerin benzerlerinin Albayrak’ın görevde olduğu dönemde de gündeme getirildiğini belirten Göktaş, CHP’nin sistematik biçimde kullandığını savunduğu “128 milyar dolar” söylemi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine tazminata hükmedildiğini ifade etti.

Göktaş, söz konusu kararın yargısal denetimden geçtiğini ve 20 Mayıs 2026 tarihli Anayasa Mahkemesi kararıyla hukuken kesinleştiğini bildirdi.

Türkiye’nin çözüm bekleyen çok sayıda meselesi bulunduğunu belirten Göktaş, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tescillendiğini savunduğu söylemlerin ve operasyon amacıyla hazırlandığını ileri sürdüğü tabloların Öztrak, Özlale ve benzer isimler tarafından tekrar tekrar paylaşılmasını eleştirdi.

Açıklamada, muhalefet mensuplarının bu tutumla ülke yararına çalışmak yerine kendi siyasi sorumluluklarını perdelemeye çalıştıkları vurgulandı.

“17-25 ARALIK'TAKİ ODAKLAR BUGÜN DE DEVREDE”

Göktaş, açıklamasının devamında fon soruşturması üzerinden yürütüldüğünü savunduğu tartışmaları 17-25 Aralık süreciyle ilişkilendirdi. O dönemde devreye giren uluslararası aklın benzer yöntemlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almak istediğini ileri süren Göktaş, geçmişte operasyonu gerçekleştiren iç ve dış odakların bugün de aynı olduğunu savundu.

Berat Albayrak’ın 2020 yılında aktif siyaseti bırakırken “At izinin it izine karıştığını, hak ile batılın ayırt edilmesinin zorlaştığını” ifade ettiğini hatırlatan Göktaş, müvekkilinin fon soruşturması kapsamında ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere, hangi sıfata sahip olurlarsa olsunlar haksız kazanç elde eden ve vatandaşların mağduriyetine neden olan herkesin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatinde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugüne kadar çeşitli saldırılara maruz kaldığını ancak bunların tamamını millet iradesini arkasına alarak bertaraf ettiğini belirten Göktaş, mevcut tartışmaların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

DAVA AÇILACAĞINI DUYURDU

Açıklamasının sonunda fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantı bulunmadığını yineleyen Göktaş, müvekkilinin adının açıklama ve haberlerde maksatlı ve kötü niyetli biçimde kullanılmasına karşı hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

İsa Sinan Göktaş, Öztrak ve Özlale’nin yanı sıra Albayrak’ın adını soruşturmayla ilişkilendirdiğini savunduğu kişiler hakkında dava açacaklarını kamuoyunun bilgisine sundu.

Göktaş ayrıca, Faik Öztrak ve Ümit Özlale’yi kullananlarla gazeteci Abdulkadir Selvi’ye aynı gün yazı yazdırdığını ileri sürdüğü kişilerin aynı odaklar olduğunu vurguladı.

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