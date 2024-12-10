Uluslararası ilişkilerde çok kutupluluktuk eğilimi ve bölgeselleşme hareketleri daha ağırlık kazanıyor. Başta yakın coğrafyamızdakiler olmak üzere katliamların durdurulmasında sizlere tarihi bir sorumluluk düşüyor. 50 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın önüne bir türlü geçilemedi. İsrail saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Buna mutlaka bir dur denilmelidir. Daha fazla kan dökülerek güvenlik sağlanamaz. İsrail hükümetinin ısrarla gittiği yol, yol değildir, Bu durum Gazze ve Filistin için geçerli olduğu kadar Suriye için de geçerlidir.

Türkiye olarak kalıcı ateşkesi 14 aydır vurguluyor. Türkiye Gazze'deki kan deryasının son bulması için elini vücudunu taşın altına koymak için hazırdır. Oyalama taktikleri yerine samimi bir irade gösterilirse elbette netice alınacaktır.