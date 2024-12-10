Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, açık söylüyorum, yol değildir. Türkiye, Gazze'deki kan deryasının artık son bulması için değil elini, tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Temennimiz, yeni yönetimin Suriye halkının tüm kesimlerini kuşatan ve kucaklayan bir anlayışla yoluna devam etmesidir. Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Dünyanın en geniş 3. temsil ağına sahip Dışişleri Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli ve bağımsız dış politikamızın mihmandarlığını başarıyla yapacağına inanıyorum. Bugün aynı zamanda eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde Anadolu'dakiler Projesi'ni de bu salonda icra ediyoruz. Projeye katkı verenleri tebrik ediyorum. Yöresel ürünlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum.
Bu topraklardaki son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl 100. yaşını geride bıraktı. Devlet ve millet olarak cumhuriyetimizin asırlık kazanımlarını muhafaza edip birbirimize daha kenetlendik ve Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Küresel sistemin çıkmaza girdiği uluslararası toplumun refikliklerini yitirdiği zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Barış ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası kurum ve kuruluşlar sergiledikleri atıl tutumla yeni problemlere zemin hazırlıyor. Ortak akıl ve istişare kültürüne bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu bakamından büyükelçiler platformumuz çok kıymetlidir.
"İSRAİL HÜKÜMETİNİN ISRARLA GİTTİĞİ YOL, YOL DEĞİLDİR"
'SURİYE'DE KÖTÜLÜK ARTIK SON BULDU'
"PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ BİR ŞEKİLDE SÜRECEKTİR"
"TEYAKKUZDA OLMALIYIZ VE HIZLI ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ"
AGİT Sekreterliğine oy birliğiyle tecrübeli bir büyükelçinin Sayın Feridun Sinirlioğlu'nun atanması barış konusunda işimizi kolaylaştıracaktır. Görüldüğü üzere çevremizde istikrarsız yumağı devam ediyor. Hariciye teşkilatımızın bölgemizin barış ve huzuruna yönelik çalışmaları bundan sonra da başarıyla ifa edeceğini inanıyorum. İkinci dünya savaşından sonra savuma harcamaları çarpıcı şekilde artıyor. Yine çarpıcı detay da yeni tehditler sebebiyle milli güvenlik kavramının kapsamının genişlemesidir. Teyakkuzda olmalıyız ve hızlı çözümler üretmeliyiz. Türkiye oyun kurucu bir aktör olarak müessir güç konumunu günden güne pekiştirmektedir. Hedeflerimiz ve idealarımız büyük olsa da bunları hayata geçirecek diplomatik kabiliyete sahibiz. Ancak bu kabiliyeti ve kapasiteyi daha ileri taşımalıyız. Hariciye teşkilatımızın bu beklentileri karşılayacağına inancım tamdır.
"SAVUNMA SANAYİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"
Dişileri Bakanlığımız teröristeler tarafından en çok hedef alınan kurumlarımız arasında yer alıyor. Diplomatlarımız bugün de dünyanın en zor coğrafyalarında vazifelerini ifa etmektedir. Büyükelçilerimizi yakından takip etmelerini beklediğim bir takım konulara dikkat çekmek istiyorum. Özellikle savunma sanayinde kendi kendimize yeterli olma yönünde devrim niteliğinde adımlar attık. Yerlilik oranını yüzde 80 seviyesinin üzerine çıkardık. Ülkemize yönelik gizli açık yaptırımların bertaraf etmenizi bekliyorum. Ortaklarımızla işbirliğinin geliştirilmesi noktasında önemli görevler düşüyor. Dijital çağın imkanlardan istifade etmeniz dış politikadaki manevra kabiliyetimize müspet bir katkıda bulunacaktır.
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