Kritik önemdeki Tişrin Barajı PKK'dan temizlendi

Süleyman Şah Yolu üzerindeki Tişrin barajı Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan geri alındı.
Süleyman Şah Yolu üzerindeki Tişrin barajı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan 'Özgürlük Şafağı' operasyonu kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan geri alındı.
Doğu kesiminde yer alan illerin su ve elektik ihtiyacını karşılayan baraj bölge için kritik öneme sahipti.
Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.
2015'ten beri YPG işgali altında
Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.
Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.