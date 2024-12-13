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Suriye Dostluk Grubu kurulacak

Suriye Dostluk Grubu kurulacak

Haber Merkezi
04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
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Samdech Techo Hun Sen - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Samdech Techo Hun Sen - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubu’nu kurmayı teklif edeceklerini söyledi. Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te bir araya gelen Kurtulmuş, dostluk grubuna her partinin katılımını beklediklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubu’nu kurmayı teklif edeceğiz" dedi.

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kamboçya Senato Başkanı Samdech Techo Hun Sen ile Meclis'te bir araya gelen Kurtulmuş, ortak basın toplantısında konuştu.


SURİYE’DE 4 ÖNCELİK

Suriye'deki gelişmeleri de fevkalade dikkatli, titiz bir şekilde takip ettiklerini bildiren Kurtulmuş, tam manasıyla özgür bir Suriye'nin oluşmasını arzuladıklarını söyledi. Kurtulmuş, Türkiye olarak dikkatle takip edecekleri konulara ilişkin de şunları paylaştı: “Her şeyden evvel biz bu bölgede, bütün ülkelerin toprak bütünlüğünün sağlanması kanaatindeyiz. İkincisi, bir zamanlar terör örgütleri cenneti haline gelmiş olan Suriye'de, artık terör örgütlerinin faaliyetlerini yapamayacak bir noktaya getirilmesi, yani terör örgütlerinin faaliyetlerinin sonlandırılması için gerekli her türlü tedbirin alınması sağlanmalıdır.”


HER KESİMİ KAPSAYAN YÖNETİM

“Üçüncü olarak, bu geçiş sürecinde toplumun bütün kesimlerinin işin içerisinde olduğu; din, dil, mezhep ve etnik köken bakımından hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur. Ayrıca Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka konu da Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin, göçmenlerin bir an evvel güvenli ve gönüllü bir şekilde kendi ülkelerine, kendi şehirlerine gidişinin temin edilmesidir. Bu dört temel ana konu, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde dikkatle takip ettiği konulardan birisidir.”


HER PARTİNİN KATILMASINI İSTİYORUZ

Suriye'deki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere, TBMM'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde, TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubu’nu kurmayı teklif edeceğiz. Bu çerçevede arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Eğer Meclis'teki siyasi parti grupları da bu konuda ortak bir kanaat belirtirse en kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu'na getirerek, Suriye'deki gelişmeleri şimdiden takip edecek bir dostluk grubunu her partinin katılımıyla oluşturmayı teklif edeceğiz.”


#TBMM
#Suriye Dostluk Grubu
#Numan Kurtulmuş

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