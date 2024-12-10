Öncelik güvenli geri dönüş

TBMM Genel Kurulu, 12 gün sürecek 2025 yılı bütçe görüşmelerine dün başladı. Birleşimi yöneten ve açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul’a bütçeyi sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmalarında Suriye'de başlayan yeni sürece de yer ayırdı. Suriye'de tarihi dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Suriye'deki tüm din, etnik grup ve mezheplerin, Suriye halkının tamamının temsil edildiği bir sürecin yaşanması ve Suriye'de kalıcı rejimin tüm bu unsurları içerecek şekilde kurulmasını temenni etiklerini söyledi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini, egemenliğini koruyacak şekilde bu sürecin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Suriye'de güvenin tesis edilmesiyle, ekonomik ve siyasi ortamın iyileştirilmesiyle, inanıyorum ki Suriyeli kardeşlerimiz, vatanlarına onurlu ve gönüllü şekilde döneceklerdir” dedi.