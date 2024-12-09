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Kabine Beştepe'de toplanıyor: Esed sonrası Suriye masada

Kabine Beştepe'de toplanıyor: Esed sonrası Suriye masada

Lokman Özdemir
09:459/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Suriye.
Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Suriye.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kabine, bugün bir araya gelecek. Toplantıda Suriye'de Beşar Esed rejiminin sona ermesi, Suriyeli sığınmacıların durumu ve bölgedeki diğer gelişmeler görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yeniden bir araya geliyor. Kabine Toplantısı, 15 günlük aranın ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanacak

  • Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Esed sonrası Suriye masada


Türkiye ise bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Kabine'de Beşar Esed sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.



Temaslar görüşülecek


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi.


Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya dışişleri bakanları ile yaptığı temasları da ele alınacak.


Sığınmacıların durumu da gündemde


Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara, bölgede bir oldubittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti.


İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.



Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor.


Zira Esad'ın Suriye'yi terk etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçecek.




#Kabine
#Beştepe
#Suriye

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