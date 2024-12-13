Colani açıkladı: Esed ölüm merkezi Sednaya cezaevi müze olacak

"Esad rejiminden büyük bir bıkkınlık vardı. İnsanlar bu rejimden usanmıştı artık ve iş savaştan yorulmuşlardı. Böyle bir psikolojik hava vardı ortamda. Rejim de güçlü değildi, biz Suriye halkına da kendimizi anlatma fırsatımız oldu, insanlar bizim gelişimizi bekliyor gibiydiler o yüzden hızla bir değişiklik oldu."