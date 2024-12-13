Colani açıkladı: Esed ölüm merkezi Sednaya cezaevi müze olacak

HTŞ lideri el-Colani Esed'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için Sednaya'da delil topladıklarını söyledi.
Suriye'deki devrimin lideri Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed El Şaraa) Beşar Esed'in yargılanması için çaba göstereceklerini ifade ederek, Sednaya hapishanesinin müzeye dönüştürülmesi planını açıkladı.
Suriye Milli Güçleri Türkiye'nin desteğiyle başlattığı operasyonla 61 yıllık Baas rejimini çökertti.
Şam'ın ele geçirilmesiyle Esed Rusya'ya kaçtı. Ülkede yeni düzenin kurulması için çalışmalar devam ederken devrimin lideri
Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed El Şaraa)
önemli açıklamalarda bulundu.
NTV'den Gazeteci Kemal Öztürk'e konuşan Colani, yeni anayasa için diğer gruplarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Binlerce insanın Esed rejiminin işkenceleri sonucu can verdiği ölüm merkezi
Sednaya Cezaevi
’nin müze olacağını söyleyen Colani, bu suça ortak olan herkesin yargılanacağını ifade etti.
"Esed'in yargılanması için delil topluyoruz"
"Esed'in yargılanması için delil topluyoruz"
Colani
"Esed'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, bu hapishanede işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Kim işkence yaptıysa onu tespit etmeye çalışıyoruz, yargılama süreçleri olacak, uluslararası insan hakları kuruluşlarını buraya çağıracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz"
dedi.
Rejim nasıl hızla devrildi?
Rejim nasıl hızla devrildi?
Colani, Suriye'de yönetimi kısa sürede ele geçirmesiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:
"Esad rejiminden büyük bir bıkkınlık vardı. İnsanlar bu rejimden usanmıştı artık ve iş savaştan yorulmuşlardı. Böyle bir psikolojik hava vardı ortamda. Rejim de güçlü değildi, biz Suriye halkına da kendimizi anlatma fırsatımız oldu, insanlar bizim gelişimizi bekliyor gibiydiler o yüzden hızla bir değişiklik oldu."
#Suriye
#Muhammed El Colani
#HTŞ
#Esed