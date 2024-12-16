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ABD'nin ardından İngiltere de HTŞ ile temas kurduklarını açıkladı

ABD'nin ardından İngiltere de HTŞ ile temas kurduklarını açıkladı

01:3016/12/2024, Pazartesi
AA
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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, terör örgütü olarak gördüğü Suriye'deki HTŞ ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Britanya'nın terör örgütü kabul ettiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile "diplomatik temas" kurduklarını duyurdu. Açık olan tüm kanalları kullandıklarını anlatan Lammy, "Bunlar diplomatik kanallar ve istihbaratın yürüttüğü kanallardır. Gerektiği yerlerde HTŞ ile temasta olmanın yollarını arıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BBC'de yer alan habere göre İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Suriye'deki Baas rejimini deviren grupların başındaki HTŞ ile diplomatik temas kurduklarını ifade ederek,
"İngiltere diplomatik temaslar kurabilir, bekleneceği üzere diplomatik temasımız var"
dedi.
Lammy, Suriye'de kapsayıcı ve herkesi temsil eden bir hükümet görmek istediklerine de dikkati çekerek,
"Kimyasal silahların kontrol altına alınmasını, kullanılmamasını ve şiddetin devam etmemesini istiyoruz."
ifadesini kullandı.
Bu nedenle açık olan tüm kanalları kullandıklarını anlatan Lammy,
"Bunlar diplomatik kanallar ve istihbaratın yürüttüğü kanallardır. Gerektiği yerlerde HTŞ ile temasta olmanın yollarını arıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy açıklama yaptı.

İNGİLTERE'Yİ İHTİYATLI DAVRANMAYA İTTİ

David Lammy, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, HTŞ'nin, İngiltere'de terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlatarak, bu durumun İngiltere'yi ihtiyatlı davranmaya ittiğini kaydetmişti.

HTŞ'nin azınlıklara güvenceler verdiğini anımsatan Lammy,
"Ayrıca uluslararası topluma, kimyasal silahlar konusunda işbirliği sözü verdiler. HTŞ'yi eylemlerine göre yargılayacak, çatışmanın diğer taraflarının kontrol ettiği bölgelerdeki sivillere nasıl davrandıklarını yakından takip edeceğiz."
diye konuşmuştu.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ ile direkt temas kurduklarını doğrulamıştı.
Suriye'deki Baas rejimini deviren grupların başında Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu yer alıyor.

#HTŞ
#İngiltere
#Suriye

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