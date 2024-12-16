ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye uyarısı: Ülkeyi terk edin

"Suriye'deki güvenlik durumu, ülke genelinde silahlı çatışma ve terörizmle birlikte değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. ABD vatandaşları mümkünse Suriye'den ayrılmalıdır. Ayrılamayan ABD vatandaşları acil durumlar için acil durum planları hazırlamalı ve uzun süreler boyunca yerinde kalmaya hazır olmalıdır."