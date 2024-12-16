ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye uyarısı: Ülkeyi terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Suriye'deki güvenlik durumu belirsizliğini koruyor ve öngörülemez şekilde değişiyor. Amerikan vatandaşlarının bir an önce ülkeden ayrılmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Suriye'de 61 yıl süren Baas rejimi geçtiğimiz hafta Suriye Milli Güçleri tarafından devrildi.
Suriye'de bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılandı. Ülkeyi iç savaşa sürükleyen Esed ise ülkeden kaçtı.
Suriye'de yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken bir yandan da İsrail'in saldırıları sürüyor.
Suriye'yle ilgili çağrı
İsrail gece saatlerinde son olarak Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktaya hava saldırıları düzenledi.
Askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldıran İsrail'in bombalamaları sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlarına yönelik bir uyarı geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bulunan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları için çağrı yaptı.
"ABD vatandaşlarını Suriye'yi terk etmeye çağırıyoruz"
Yapılan açıklamada, "Suriye'deki güvenlik durumu, değişken ve öngörülemez olmaya devam ediyor. Amerikan vatandaşlarını Suriye'yi terk etmeye çağırıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.
Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: