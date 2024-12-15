Okullar sürekli hedef: Terör devleti çocukları katlediyor

İşgalci güç İsrail, çoğu çocuk ve kadınların sığındığı okulları da vurmaya devam ediyor. Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli ailelerin kaldığı bir liseyi vurması sonucu ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli öldü. Refah'taki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail'in kentin kuzey doğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonrasında iki kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığını bildirdi. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçağının Han Yunus kentindeki Abasan el-Cedide beldesinin doğusuna düzenlediği saldırıda Dağma ailesinden iki kardeşin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze'nin batısında yer alan ve İsrail saldırısında tamamen yıkılan Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nin enkazı, soykırıma maruz kalan ve yerinden edilen Filistinli ailelere sığınak oldu. Bombardımanda yerle bir olan kültür merkezinin enkazı, Filistinlilerin yaşadığı trajedinin adeta sessiz bir şahidi. Bir zamanlar kültür ve sanat etkinlikleriyle yankılanan söz konusu kültür merkezinin enkazı, bugünlerde Filistin halkının hayatta kalma mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Merkezin enkazında eski bir tenekede yaktığı ateşin etrafında yedi çocuğuyla ısınmaya çalışan Hıdır Cuneyd, hayatta kalma mücadelesini sürdüren Filistinlilerden sadece biri. Cuneyd, Cibaliya Mülteci Kampı'ndan kaçarak Gazze’ye zorla göç ettirildiklerini ve bunun onuncu göçleri olduğunu söyledi. Öte yandan Terör devletinin saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli öldü, 106 bin 257 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.