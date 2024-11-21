Açlık ablukası: Gazze bitkisel hayatta

Bir seneyi aşkın süredir Gazze’de soykırım yapan İsrail, abluka altındaki kıyı şeridinin kuzeyine 40 gündür yardım girişine müsaade etmiyor. Filistinlilerin açlıktan ve susuzluktan ölmesi için baskıyı ağırlaştıran terör devleti, hastanelere sistematik saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana bini aşkın sağlık çalışanını katleden işgalci İsrail güçleri, yakıt girişine müsaade etmeyerek ambulansların çalışmasına da mani oluyor. Yüzbinlerce Filistinli yavaş yavaş ölürken, tüm dünya bu katliama seyirci kalıyor.





40 GÜNDÜR YARDIM GİRMİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in engellemeleri nedeniyle, Gazze'nin kuzeyinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım ulaştırılamadığını bildirdi. Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları cevapladı. Gazze'nin kuzey bölgesine geçişlerin İsrail askerlerince engellediğini aktaran Dujarric, özellikle bazı bölgelerde insani durumun vahim olduğunu ifade etti.





YİYECEK BULMAK İMKANSIZ

Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verdiği bilgilere atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki bölgelerde insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor" dedi. İsrail askerlerinin, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliye gibi bölgelere gidecek yardımları engellenmeye devam ettiğini söyleyen Dujarric, sadece bu ay planlanan 31 yardım girişiminden 27'sinin reddedildiğini ve diğer 4'ünün ciddi şekilde yavaşlatıldığını vurguladı. Genel Sekreter Sözcüsü, tüm ekmek fırınlarının kapatıldığı, sağlık, su ve arıtma tesislerinin yakıt ikmalinin tamamen engellendiği bölgede yaşanacak kıtlığa dikkati çekti.





HASTANELER İŞLEV DIŞI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Gazze’de Kemal Adwan Hastanesi'ne düzenlenen 5 yardım operasyonun ‘keyfi’ olarak engellendiğini duyurdu. Ghebreyesus, “Kamal Adwan, Kuzey Gazze'de kalan kısmen işlevsel iki hastaneden biridir. İsrail'e acilen şu çağrıda bulunuyoruz. Hastanenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için malzeme ve yakıt sevkiyatının engellenmemesi sağlanmalıdır” dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 1000'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada İsrail ordusunun, dün Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yaklaşık 300 bin kişiye sağlık hizmeti veren Muhammed Yusuf Neccar Hastanesini vurduğu, hastanenin yıkıldığı kaydedildi.





SİVİL SAVUNMA FELÇ

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze kentinde yakıt eksikliği nedeniyle sivil savunma ve acil yardım araçlarının hizmet veremediğini ve bu durumun devam etmesinin bölgedeki insani felaketinin boyutunu her geçen gün artırdığını bildirdi. Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gazze kentindeki sivil savunma araçlarının çoğunun yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz hale geldiğini duyuruyoruz. Şu anda yalnızca bir araç ve bir su tankeri ile hizmet verebiliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Sivil savunma ekiplerinin son bir haftadır çok sayıda acil durum çağrısına yanıt veremediğine dikkati çekilen açıklamada, ekiplerin İsrail saldırılarına maruz kalan bölgelere ulaşamadığı ifade edildi.





ÖLÜ SAYISI 44 BİNİ GEÇTİ

İşgalci İsrail katliamı sürdürüyor. İsrail’in, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okul ve çadırlara düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 21 kişi daha öldü. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye’ye düzenlenen saldırıda en az 12 kişi, Sabra mahallesinde çalışan kurtarma ekiplerine yönelik saldırıda da 1 personel hayatını kaybetti. Bu saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bini geçti.











