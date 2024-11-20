Bir nesil yok ediliyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1989’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsemesinin üzerinden 35 yıl geçti. İşgal altındaki topraklarda 2000 yılından bu yana İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinli çocukların yüzde 20’si 7 Ekim’den sonra öldürüldü. 43 bin 665’e ulaşan şehit sayısının 17 bin 385’i çocuklardan oluşuyor. 103 bin 258 yaralı sayısının yüzde 70’i bebek ve çocuklardan oluşuyor. 7 Ekim’den bu yana 38 çocuk açlık sebebiyle yaşamını yitirdi. 209 yenidoğan bebek hayatını kaybetti. 825 çocuk 1 yaşından küçükken vefat etti. 35 bin 55 çocuk yetim ve öksüz kaldı. 3 bin 500 çocuk yetersiz ve kötü beslenme nedeniyle ölüm riski altında. Yüzde 50’sinden fazlası çocuklar olan yerinden edilmiş nüfus, yetersiz beslenme ve solunum yolu hastalıklarına maruz kalıyor. 12 bin 700 öğrenci şehit olurken 19 bin 467 öğrenci ise yaralandı. 785 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı. 35 bin çocuk anaokulu eğitiminden mahrum bırakıldı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, Filistin toplumunun toplam nüfusun yaklaşık yüzde 44’ünü çocuklar oluşturuyor. Bu oran Batı Şeria’da yüzde 41 ve Gazze Şeridi’nde yüzde 47 olarak ifade ediliyor. Büro, 2023 yılı ortalarında Filistin’de 18 yaşın altında 1,22 milyonu erkek, 1,17 milyonu kız olmak üzere 2,39 milyon çocuk olacağını öngörmüştü. Ancak son soykırım sebebiyle bu verilere yaklaşılamadı bile.