Batı Şeria’daki yıkım hızlandı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik çalışmalar hızlandı. ABD’nin desteğini arkasına alan İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Negev çölüne yakın bir Bedevi köyü olan Vadi el-Halil'de Filistinlilere ait ev, cami ve iş yerlerini yıkmaya başladı. Kudüs yakınlarındaki Caba kasabasında da cami ve apartmanların bulunduğu bir alanı yerle bir etti. Trump’ın İsrail büyükelçisi yapmak için girişimde bulunduğu Mike Huckabee, seçimlerden kısa bir süre önce Nablus’a gelerek Filistinlilere yönelik saldırılar esnasında yerleşimcilerin yanında durarak onlara destek olmuştu. Batı Şeria’da yaşanan bütün ihlallere karşı Filistinlilerin hakkını savunan aktivist Ayed Jafry, Siyonistlerin yalnızca İsraillilerden oluşmadığını aksine ABD ve destekçilerinin de Batı Şeria’nın ilhakında sahada ve masada çok büyük destekler verdiğini belirtti.





ABD’DEN İSRAİL’E AÇIK ÇEK

Trump'ın İsrail büyükelçisi olarak atamaya hazırlandığı Mike Huckabee'nin radikal bir Yahudi olduğunu belirten aktivist Ayed Jafry, “Huckabee’nin Trump tarafından İsrail’in ABD büyükelçisi atama niyetini açıklamasından 24 saat sonra İsrail’de ilhak çalışmaları hızlandı. Trump tarafından İsrail’in ABD büyükelçi tam manasıyla Siyonizm dostu. Trump’ın büyükelçi olarak bu adamı seçmesi bölgedeki ilhakın kolaylıkla ilerlemesine zemin hazırlıyor. ABD seçimleri yapılmadan kısa süre önce büyükelçi, işgal altındaki topraklara gelerek yerleşimcilerin saldırılarına sahada destek vermişti. Ziyareti esnasında Talmut'tan birkaç kısım okuyarak yerleşimcilere sonsuz destek verdiklerini açıkladı. Seçimlerden sonra birçok toprağın ilhakı ve Filistinli çiftçilerin yerlerinden edilmesine yönelik İsrail’e açık çek verdi. Siyonistler yalnızca İsraillilerden oluşmuyor. ABD ve destekçilerinin de Batı Şeria’nın ilhakında sahada ve masada çok büyük destekleri oluyor" dedi.





SEÇİM SONRASI YIKIM HIZLANDI

7 Ekim 2023'ten beri bölgedeki yerleşimcilerin saldırılarının arttığını belirten aktivist Jafry, “Saldırılar uzun zamandan beri artmıştı ancak ABD seçimleri ile birlikte bu artış daha da alevlendi. Negev çölü yakınlarındaki köyleri tamamen ilhaka başladılar. Oradaki evleri, camileri ve iş yerlerini yerle bir ediyorlar. 2 gün önce Kudüs yakınlarındaki Caba bölgesinde bir bedevi yerleşkesini yıktılar. Bugün İşgalciler, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki Rafat'ta 5 tesisi yıktı. 2 futbol sahası, 1 bahçe, bir tarla ve bir evi yerle bir ettiler. Filistinlilerin evlerini ve topraklarını terk etmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Saldırıların şiddeti ABD seçimlerinden sonra çok daha fazla arttı” diye konuştu.





GECE YARISI YÜKSEK SESLE MÜZİK AÇIYORLAR

Kudüs yakınlarındaki Caba kasabasında oturdukları ev ve mahalle camisi yıkılan Halid Araira cuma günü yerleşimciler tarafından evlerine saldırılar düzenlendiğini belirtti. Araira, “Uzun zamandır yerleşimci çeteler tarafından saldırılara maruz kalıyoruz. Topraklarımızı terk etmemiz için oturduğumuz evlerin yakınına gelip hoparlörden yüksek sesle müzik açıyorlardı. Gece gündüz demeden bizleri sürekli rahatsız ediyorlar. Hepsinin elinde silahlar var, çocuklarımıza ve koyunlarımıza saldırıyorlardı” diyerek yerleşimciler tarafından sürekli rahatsız edildiklerini anlattı.





BULDOZERLERLE KÖYÜ YERLE BİR EDİYORLAR

Cuma günü de saldırılarını zirveye çıkardıklarını vurgulayan köy sakini Araira, ”İşgal güçlerinden destek alarak önce evlerimizin camlarını kırdılar ardından evimizi yıktılar. Mahallemizdeki birçok evi ve tarlayı talan ediyorlar. Kendi evimizde ve topraklarımızda göçmen durumuna düşüyoruz. Bulunduğumuz yeri terk etmemiz için her türlü zorbalıkları yaşıyoruz. Gidecek yerimiz yok. Buldozerlerle köyün tamamını yerle bir etmeye çalışıyorlar. Buradaki camimizi de yıktılar. İşgalciler ve onun destekçileri Batı Şeria’yı tamamen Yahudi yerleşimcilerin eline vermeye çalışıyor. 7 Ekim’den sonra bize yönelik saldırılar artmıştı, ancak ABD seçimleri de bu saldırıların daha artmasına neden oldu” diyerek yaşadıkları toprakların Yahudileştirildiğini belirtti.















