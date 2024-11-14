İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına bir tepki de İspanya'dan: Kesinlikle reddediyoruz

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarının net bir şekilde kabul edilmediği belirtildi.
İspanya hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını "kesinlikle reddettiğini" açıkladı.
Soykırımcının ilhak planı
Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.
Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.
27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.