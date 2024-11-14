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İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına bir tepki de İspanya'dan: Kesinlikle reddediyoruz

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına bir tepki de İspanya'dan: Kesinlikle reddediyoruz

07:4714/11/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2025 yılının işgal altındaki "Batı Şeria'nın ilhak yılı" olacağı yönündeki açıklamalarının net bir şekilde kabul edilmediği belirtildi.

İspanya hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakı yönündeki açıklamalarını "kesinlikle reddettiğini" açıkladı.


"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararı"na atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu yerleşimlerin
"uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden"
nitelikte olduğu vurgulandı.

İspanya hükümeti, İsrailli Bakan Smotrich'in açıklamalarını
"kışkırtıcı ve bölgesel gerilimin gerekli şekilde azaltılmasına engel olduğunu"
belirtti.

Soykırımcının ilhak planı

Smotrich, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin 11 Kasım'daki grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.


Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.


27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.



#Batı Şeria
#İspanya
#İsrail

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