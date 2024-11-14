İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına bir tepki de İspanya'dan: Kesinlikle reddediyoruz

"uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden"

"uluslararası hukuka tamamen aykırı, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden"

"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararı"na atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu yerleşimlerin

"Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğu ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesi gerektiği yönündeki kararı"na atıfta bulunulan açıklamada, söz konusu yerleşimlerin

Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada da Smotrich, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurularak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.