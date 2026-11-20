Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji, ulaşım ve liman tesislerini vurduklarını duyurdu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama bakanlıktan geldi.

Saldırıda yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldı

Açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın askeri sanayi, enerji, ulaşım ve liman tesislerine yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırılarda karadan, denizden ve havadan yüksek hassasiyetli silahlar ile insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kiev, Lviv ve Odessa'daki hedefler

Başkent Kiev ve Kiev bölgesinde patlayıcı madde, İHA ve füze üretimi yapan fabrikalar ile askeri yüklerin taşınması için kullanılan kara yolu ve demir yolu köprülerinin vurulduğu kaydedildi.

Reklam Reklam

Dnipropetrovsk, Çernigov ve İvano-Frankovsk bölgelerinde trafo merkezleri ve termik santralin hedef alındığına dikkat çekildi.

Lviv bölgesinde "LDZR" Lviv Havacılık Onarım Fabrikası ve trafo merkezine, Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesinde ise seyir füzeleri deposuna saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Bakanlık, şu ifadelerini kullandı: "Odessa bölgesinde, askeri yüklerin taşınması için kullanılan 'Zatoka' kara yolu ve demir yolu köprüsü ve Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir gemi vuruldu. Ayrıca, askeri yüklerin taşınması için kullanılan 'Dnipropetrovsk' tren istasyonunda 3 lokomotif, 'Korosten' tren istasyonunda da bir lokomotif hedef alındı."

Bakanlık, gece boyunca Ukrayna'ya ait 310 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Reklam Reklam

Dünya

California eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verilmedi

Gündem

Pakistan'dan Oruç Reis'e görkemli karşılama: Sokaklar ‘Hoş geldin’ pankartlarıyla donatıldı

Dünya

Trump, İran konusunda karar vermek için acele etmediğini söyledi