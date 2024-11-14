Bağışa karşılık Batı Şeria sözü

Yahudi lobisinin desteğini alarak 47. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, İsrail’i ilgilendiren atamaları, ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'ın büyük hissedarı Miriam Adelson’un onayıyla yapıyor. Seçim öncesi Trump’ın kampanyasına 100 milyon dolar bağışlayan Adelson’un, karşılığında Trump’tan Batı Şeria’nın ilhakının sözünü aldığı iddia ediliyor. Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhakının zamanının geldiğini ve 2025 yılının Batı Şeria’nın “ilhak yılı” olacağını öne sürmüştü.





BÜYÜKELÇİLİĞE EVANJELİK PAPAZ

Trump, son olarak İsrail Büyükelçiliği’ne eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi atayacağını duyurdu. Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulunan Trump, Ortadoğu’da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydetti. Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor" ifadesini kullandı.





“BATI ŞERİA DİYE BİRŞEY YOK”

Evanjelik bir Hristiyan ve eski papaz olan Huckabee, 1996'dan 2007'ye kadar Arkansas Valiliği yaptı. Cumhuriyetçi başkan adaylığı için iki başarısız girişim sırasında Huckabee, İsrail'e sık sık seyahat etti. 2017'de, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine birçok ziyaretinden birinde Huckabee, "Batı Şeria diye bir şey yoktur. Orası Yahudiye ve Samarya'dır. Yerleşim diye bir şey yoktur. İşgal diye bir şey yoktur" dedi. Adelson ailesi ile yakın bağı olan Huckabee, 2013 yılında "Adelson Defender of Israel” ödülünü Miriam’ın kocası Sheldon Adelson’dan aldı.





EMLAK ZENGİNİ WITKOFF ORTADOĞU'YA

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilciliği için tercih ettiği isim de Adelson ailesinin bir diğer dostu, emlak zengini Steven Witkoff oldu. Washington Post gazetesi, Trump’a bağış yapması ve seçimlerde desteklemesi için Miriam Adelson’u ikna eden kişinin Witkoff olduğunu yazdı. Trump'ın golf arkadaşı ve bağışçısı Witkoff'un diplomasi ya da Ortadoğu’ya dair birikimi bulunmuyor. Bu atamanın Miriam’ın talebi ile yapıldığı belirtiliyor. Miriam’ın ölen eşi Sheldon Adelson, 2016’dan 2020 yılına kadar dönemin başkanı Trump’a 424 milyon dolar bağışladı. Trump ilk döneminde Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıdı ve 2018’de ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı. O dönem New York Times’a tam sayfa ilan veren Adelsonlar, “Başkan Trump sözünü yerine getirdi” manşeti attı.





YERLEŞİMCİLERİ FONLUYOR

Times of Israel’in haberine göre son seçim öncesi Miriam, Trump’a 100 milyon dolar bağışladı. Miriam Adelson, yıllardır işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşim programlarını fonladı.





DOGE’nin yönetimi Musk’ta

Donald Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasında en büyük destekçilerinden biri olan X ve SpaceX'in CEO'su Elon Mus’ın kabinedeki görevi belli oldu. Trump, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini duyurdu. Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE (Department of Government Efficiency)" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş

birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi.





TV yorumcusu Pentagon’u yönetecek

Başkan Trump, Savunma Bakanlığı için eski bir TV yorumcusu olan Pete Hegseth'i aday gösterdi. Emekli bir asker olan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez şeref madalyası kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenliyor ve ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın Fox News kanalında yorumculuk yapıyor.





4 YIL SONRA BEYAZ SARAY'DA

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, seçim zaferinin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret ederek Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Biden-Trump görüşmesinde, iki isim de başkanlık görevinin barışçıl bir şekilde devredileceği konusunda ortak mesaj verdi. Biden, "Pürüzsüz bir geçiş süreci olmasını bekliyoruz" derken Trump da "Geçiş süreci olabildiğince pürüzsüz olacak, bunun için çok minnettarım" dedi. İkilinin Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşmesi, yaklaşık iki saat sürdü.











