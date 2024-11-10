Pentagon’da Trump alarmı

Seçimlerde Demokratlar'dan rakibi Kamala Harris karşısında zafer elde eden ABD’nin gelecek dönem başkanı Donald Trump’ın ekibinde kimlerin yer alacağı tartışılırken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ordu içinde Trump’ın üst düzey isimlerin görevine son vermesinden ve uygulanması zor emirler vermesinden endişe duyuluyor. Politico’nun haberine göre Trump, ilk dönemde anlaşmazlık yaşadığı ve Biden döneminde Genelkurmay Başkanı olan Charles Q. Brown'ın görevine son verecek. Pentagon’dan yetkililer böyle burum karşısında nasıl reaksiyon vereceklerini tartışırken, CNN ordu içinde alt kademede de bazı isimlerin görevine son verilebileceğini yazdı.





İLK DÖNEMİNDE FİKİR AYRILIĞI YAŞADI

Politico’ya konuşan savunma yetkilileri, CQ Brown ile Trump’ın daha önce anlaşmazlıklar yaşadığını ve aynı bakış açısına sahip olmadıklarını yazdı. Trump'ın 2020'de George Floyd protestolarına karşı Savunma Bakanlığı'nı sert önlemler almaya çağırdığı sırada Brown kameralar karşısına geçerek Trump’la ters düşen açıklamalar yatı. Bir siyahi olarak orduda yükselmenin zorlukları hakkında konuşan Brown, Trump yönetiminin üstünü çizdiği isimler arasına girdi.





10 AY BEKLEMEYECEK

O dönem hava kuvvetleri komutanı olan Brown, 2023’te Başkan Joe Biden tarafından Mark Miley yerine Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Brown’ın görev süresi Eylül 2025’te sona erecek ancak kaynaklar Trump’ın 10 ay beklemeyerek Brown’ın istifasını isteyebileceğini yazdı.





ORDUYU ÜLKE İÇİNE KONUŞLANDIRABİLİR

CNN'e konuşan savunma yetkilileri ise, Pentagon, Trump'ın orduyu ülke içinde konuşlandırması ve çok sayıda apolitik çalışanı işten çıkarması durumunda nasıl tepki vereceğini görüşüyor. Seçim öncesi bir mitingde, ülkedeki göçmenlerin toplu sınır dışı edilmeleri için ordunun kullanılmasına açık olduğunu ima etti. Aynı konuşmada Trump, federal hükümeti sadık kişilerle doldurmak ve ABD ulusal güvenlik teşkilatındaki "yozlaşmış aktörleri temizlemek" istediğini ifade etti.





CQ Brown

SAVUNMA BAKANLIĞI İKİYE BÖLÜNDÜ

Pentagon yetkilileri senaryolar üzerinde yoğunlaşırken, hukuka aykırı bir emri yerine getirip getirmeme konusu da gündemde. Böyle bir durumda üst düzey askeri yetkililerin ve alt kademe yetkililerin istifa edebileceği de öngörülüyor. ABD’de orduyu sokaklara ve ülke içine konuşlandırmaya mani olacak bir yasanın olmadığını ifade eden yetkililer, ancak Başkan’ın ve meclisin emirlerine itaatsizliğin ciddi yasal süreçlere sebebiyet verebileceğini, bu yüzden Pentagon içinde de fikir ayrılıkları yaşandığını dile getirdi. Trump özellikle görevdeki son yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Mark Milley'le gerginlik yaşamıştı. Milley, "Diktatör özentilerine bağlılık yemini etmiyoruz" demişti.











