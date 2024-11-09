İsrail basını: Trump Netanyahu'yu terkedebilir

Brown Üniversitesi’nin hazırladığı bir rapora göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Bu yardımın önemli bir kısmı top mermileri ve sığınak delici güdümlü füzelerden oluşurken, İsrail’in hava savunma sistemlerine yapılan 4 milyar dolarlık destek de bu paketin içinde yer alıyor. Ancak raporda, ABD’nin İsrail’e sağladığı bu yardımların detaylarının kamuoyuna tam olarak açıklanmadığına dikkat çekiliyor.