İsrail basını: Trump Netanyahu'yu terkedebilir

İsrail basınından Haaretz, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın, yüksek maliyet nedeniyle Gazze kasabı Netanyahu ile çalışmak istemediğini yazdı.
Donald Trump, Kamala Harris'e karşı açık bir zaferle Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı olarak seçildi. Trump’ın başkanlığıyla birlikte ABD’nin dış politikada yeni bir rota çizeceği belirtiliyor.
"Netanyahu'nun maliyeti yüksek"
Askeri yardımların bir kısmı kesilebilir
Öte yandan Trump'ın ekonomi alanında bazı kısıtlamalara gitmesi bekleniyor. ABD’nin İsrail’e yönelik askeri yardımlarının bu bağlamda nasıl şekilleneceği ise merak konusu. ABD'nin son dönemde İsrail'e sağladığı askeri yardımlar, İsrail-Filistin çatışmalarında öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda, ABD hükümeti, Gazze’de insani yardım erişiminin genişletilmesi yönünde bir talepte bulunmuş ve aksi takdirde İsrail'e yapılan askeri yardımların bir kısmının kesilebileceğini belirtmişti. Bu uyarıdan sonra Gazze’nin kuzeyine ilk defa insani yardımlar ulaştırılabildi.
- Brown Üniversitesi’nin hazırladığı bir rapora göre, ABD 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’e 17,9 milyar dolarlık askeri yardım sağladı. Bu yardımın önemli bir kısmı top mermileri ve sığınak delici güdümlü füzelerden oluşurken, İsrail’in hava savunma sistemlerine yapılan 4 milyar dolarlık destek de bu paketin içinde yer alıyor. Ancak raporda, ABD’nin İsrail’e sağladığı bu yardımların detaylarının kamuoyuna tam olarak açıklanmadığına dikkat çekiliyor.
ABD'nin İsrail’e yaptığı askeri yardımların yıllardır en yüksek seviyede seyrettiği ifade ediliyor. 1959’dan bu yana toplamda 251 milyar dolarlık askeri yardım sağlayan ABD, 1999’dan itibaren bu yardımları yıllık bir düzen içinde sürdürmeye devam ediyor. Örneğin, 1999'da 2,7 milyar dolar olan yıllık yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltildi.