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İsrail'den ABD büyükelçiliğine yeni atama: 'Filistin' detayları dikkat çekiyor

İsrail'den ABD büyükelçiliğine yeni atama: 'Filistin' detayları dikkat çekiyor

18:398/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
AA
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Yechiel Leiter
Yechiel Leiter

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinin hemen akabinde, Washington Büyükelçiliğine Yechiel Leiter'i atadı. Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce 'belediye başkanı' olarak görev yapan Leiter'in oğlu, 10 Kasım 2023'te Gazze'deki çatışmalarda öldürülmüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Leiter'i, İsrail'in yeni Washington Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.

Oğlu Gazze'deki çatışmalarda öldürüldü

Açıklamada, Leiter'in ABD doğumlu olduğu ve oğlu Moshe Yedidya Leiter'in 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

Trump göreve gelince başlayacak

Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında ikamet ediyor

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Leiter'in Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce belediye başkanlığı yaptığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail'in yeni ABD Büyükelçisi'nin İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşta görev aldığı kaydedildi.

"Jewish Inseder" isimli haber sitesine göre ise Leiter, halihazırda gasbedilen Filistin topraklarında ikamet ediyor.




#Yechiel Leiter
#İsrail
#ABD
#Binyamin Netanyahu
#Donald Trump

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