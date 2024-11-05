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Netanyahu 'yeterince büyük katliam yapmayan' Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Netanyahu 'yeterince büyük katliam yapmayan' Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

21:055/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
AA
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Yoav Gallant
Yoav Gallant

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine son verdi. Netanyahu ile Gallant, son dönemde stratejiler üzerine derin tartışmalar yaşıyordu. Gallant'ın Lübnan'ın işgaline onay vermemesine rağmen Netanyahu'nun kuzeye saldırı başlatması ikili arasındaki gerilimi tırmandırdı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, 'yeterince katliam yapmadığı için' aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunuyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi.

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.


İkilinin arası son dönemde açıktı

Netanyahu ile Gallant, son dönemde stratejiler üzerine derin tartışmalar yaşıyordu. Gallant'ın Lübnan'ın işgaline onay vermemesine rağmen Netanyahu'nun kuzeye saldırı başlatması ikili arasındaki gerilimi tırmandırdı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunuyordu.


Yeterince katliam yapmadığı için görevden almış

Gazze Kasabı Netanyahu, mesajında, "İsrail Başbakanı olarak benim en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini korumak ve bizi tam bir zafere ulaştırmak" dedi. "Savaşın ortasında Başbakan ile Savunma Bakanı arasında tam bir güvene her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Ne yazık ki harekatın ilk aylarında bu kadar güven vardı ve çok verimli çalışmalar yapıldı. Son dönemde ise Savunma Bakanı ile aramızdaki bu güven çatladı.'' ifadelerini kullandı.


#Yoav Gallant
#İsrail
#Binyamin Netanyahu

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