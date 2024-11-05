Netanyahu 'yeterince büyük katliam yapmayan' Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Gazze Kasabı Netanyahu, mesajında, "İsrail Başbakanı olarak benim en büyük görevim, İsrail'in güvenliğini korumak ve bizi tam bir zafere ulaştırmak" dedi. "Savaşın ortasında Başbakan ile Savunma Bakanı arasında tam bir güvene her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Ne yazık ki harekatın ilk aylarında bu kadar güven vardı ve çok verimli çalışmalar yapıldı. Son dönemde ise Savunma Bakanı ile aramızdaki bu güven çatladı.'' ifadelerini kullandı.