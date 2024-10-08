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İsrail'in İran'a füze saldırısını görüşeceklerdi: Katil Bakan Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

İsrail'in İran'a füze saldırısını görüşeceklerdi: Katil Bakan Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

23:178/10/2024, الثلاثاء
G: 8/10/2024, الثلاثاء
AA
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Yoav Gallant - Binyamin Netanyahu
Yoav Gallant - Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için bu akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu. Ancak söz konusu ziyaretin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği bildirildi. Söz konusu gelişmenin işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talepleri sonrası yaşanması dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talepleri sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Gallant'ın yarın yapacağı bir günlük Washington ziyaretinin bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Gallant'ın ziyaretinin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartlar nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Netanyahu 'onay almadan gitmemesini' söylemişti

Savunma Bakanı Gallant'ın İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği karşılığı görüşmek için bu akşam ABD'ye hareket etmesi planlanıyordu.

İsrail basını, Netanyahu'nun kendisinin ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuşmadan ve İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'a verilecek yanıta onay vermeden Gallant'a ABD'ye gitmemesini söylediğini yazmıştı.



#ABD
#İran
#israil
#Binyamin Netanyahu
#Yoav Gallant

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