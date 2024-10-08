İsrail'in İran'a füze saldırısını görüşeceklerdi: Katil Bakan Gallant'ın ABD ziyareti ertelendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalancılıkla itham ettiği ve birçok kez de küfürlü sözler kullandığı iddia edildi. Biden'ın sinkaflı kelimelerle Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" ifadelerini kullandığı aktarıldı.