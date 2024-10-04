ABD Ortadoğu’yu kuşattı

İsrail’in yol açtığı gerilimi fırsat bilen ABD, yaptığı tahkimatla adeta Ortadoğu’yu kuşattı. İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımı destekleyen ve Lübnan’ı işgaline onay veren Washington yönetimi, “İsrail’in kendini müdafaa hakkını destekliyoruz” söylemiyle ve terör devletinin güvenliğini sağlama bahanesiyle bölgedeki üslerini genişletti. Son olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderdiklerini açıkladı. İsrail’i askeri ve siyasi anlamda destekleyerek Ortadoğu’da gerilimin yükselmesine sebebiyet veren ABD, Irak’tan çekilmesinin planlandığı şu günlerde, askeri bölgedeki askeri varlığını neredeyse iki katına çıkardı.





UÇAK GEMİSİ YOLLADI

İsrail’in Gazze’yi işgali sonrası Yemen’deki Husi güçleri, İsrail’e giden savaş gemilerini hedef alacağını duyurdu. Husilerin Aden Körfezi’nde gemileri hedef almasını fırsat bilen Pentagon, çok sayıda muhribi bölgeye konuşlandırdı. Geçtiğimiz nisan ayında İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin de 22 Ağustos'ta Ortadoğu'ya ulaştığını bildirdi.





3 FİLO SAVAŞ UÇAĞI

Lübnan’ın karadan işgaline destek veren ABD, “İsrail’in güvenliğini sağlama bahanesiyle, bölgeye üç filoluk uçak tahkimatı yapacağını duyurdu. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bölgedeki hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi.





ÜSLERDE VARLIĞINI GÜÇLENDİRDİ

Ekim 2024 itibarıyla ABD savunma yetkilileri, Ortadoğu'da, çoğu savaş gemilerinde konuşlu yaklaşık kırk bin asker olduğunu açıkladı. Pentagon’un Bahreyn, Mısır, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere en az on dokuz sahada askeri üssü bulunuyor. Suriye’deki hariç bölgedeki ABD üsleri, ev sahibi ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda varlığını sürdürüyor. Katar’daki üs, ABD Merkez Komutanlığı'nın bölgesel karargahına ev sahipliği yapıyor. Bahreyn’deki üste yaklaşık 9 bin ABD askeri konuşlu. ABD’nin 5. Filosu da yine Bahreyn’de demirlemiş vaziyette.





DONANMAYI YIĞDI

Savaş öncesi dönemde bölgede sadece devriye amaçlı birkaç savaş gemisi bulunduran ABD, 7 Ekim sonrası Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi’ne toplamda 17 savaş gemisi konuşlandırdı. Wasp amfibi çıkarma gemileri, USS Oak Hill, USS New York, USS Areligh Burke ve USS Cole savaş gemilerine Doğu Akdeniz’de görev veren Pentagon, USS Frank E. Peterson, USS Michael Murphy, USS Stockdale ve USS Spruance muhriplerini Kızıldeniz’de konumlandırdı. USS O’Kane ve Abraham Lincoln uçak gemisi ise Basra Körfezi’nde görev yapıyor.











