Terör örgütü İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çalışıyor: Hamas ABD'nin milyarlarca dolar akıttığı sistemi nasıl aşıyor?

2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra geliştirilen Demir Kubbe, terör örgütü İsrail'in her şeyi demek. İsrail'i hedef alan roketlerden korunmak için üretilen sistemin geliştirilmesi sürecine teknolojik destek ve milyarlarca dolar mali destek sağlayan ABD de satın aldı. Peki Hamas bu sistemi nasıl aşabiliyor?
Siyonist İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi 2011'de faaliyete geçtiğinden bu yana İsrail'e atılan çok sayıda roketi engelledi. İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan başta olmak üzere kendisini hedef alan roketlerden korunmak için Demir Kubbe sistemini kullanıyor.
İsrail'in hava savunma sistemleri, İran'ın İsrail'e füze attığı Salı gecesi de devredeydi.
İsrail Demir Kubbe'yi ilk olarak 2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra tek başına geliştirdi. Daha sonra sistemin geliştirilmesi sürecine teknolojik destek ve milyarlarca dolar mali destek sağlayan ABD de katıldı.
Üç parçalı sistem
Demir Kubbe İsrail'in çok katmanlı füze savunma sistemlerinin bir parçası ve 70 kilometreye kadar mesafedeki kısa menzilli roketleri engellemek üzere tasarlandı.
Her bir Demir Kubbe bataryası üç ana bölümden oluşuyor: Bir radar algılama sistemi, gelen roketin yörüngesini hesaplayan bir bilgisayar ve roketin meskûn veya stratejik bir alana isabet etme olasılığı olduğunda savunma roketlerini ateşleyen bir fırlatıcı.
Maliyet ne kadar?
Demir Kubbe'nin üretimine yardımcı olan Raytheon'a göre İsrail'de bu türden 10 sistem faaliyette. Diğer tahminlere göre bu rakam biraz daha yüksek.
ABD desteği
ABD ayrıca bu sistemlerden kendisi de satın aldı. Ağustos 2019'da ABD ordusu, kendi kısa menzilli füze savunma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla iki Demir Kubbe bataryası satın almak için bir sözleşme imzaladı.
Demir Kubbe, İsrail için ne kadar önemli?
Bunların başında da roket saldırısı anlarında erken uyarı sisteminin yeterince etkin çalışmaması ve yeterli sayıda sığınak olmaması geliyor.
Hamas sistemi nasıl aşıyor?
Son yıllardan farklı olarak Gazze'den atılan roketlerin İsrail'de altyapı tesislerine zarar vermesi Demir Kubbe'nin etkinliğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bazı analistler, bu durumu "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendiriyor.