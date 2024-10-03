Terör örgütü İsrail'in Demir Kubbe'si nasıl çalışıyor: Hamas ABD'nin milyarlarca dolar akıttığı sistemi nasıl aşıyor?

Siyonist İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi 2011'de faaliyete geçtiğinden bu yana İsrail'e atılan çok sayıda roketi engelledi. İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan başta olmak üzere kendisini hedef alan roketlerden korunmak için Demir Kubbe sistemini kullanıyor.





İsrail'in hava savunma sistemleri, İran'ın İsrail'e füze attığı Salı gecesi de devredeydi.





İsrail Demir Kubbe'yi ilk olarak 2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra tek başına geliştirdi. Daha sonra sistemin geliştirilmesi sürecine teknolojik destek ve milyarlarca dolar mali destek sağlayan ABD de katıldı.









Sistem şu şekilde çalışıyor:





Üç parçalı sistem

Demir Kubbe İsrail'in çok katmanlı füze savunma sistemlerinin bir parçası ve 70 kilometreye kadar mesafedeki kısa menzilli roketleri engellemek üzere tasarlandı.





Her bir Demir Kubbe bataryası üç ana bölümden oluşuyor: Bir radar algılama sistemi, gelen roketin yörüngesini hesaplayan bir bilgisayar ve roketin meskûn veya stratejik bir alana isabet etme olasılığı olduğunda savunma roketlerini ateşleyen bir fırlatıcı.





Demir Kubbe'nin yanı sıra İsrail'in balistik füzelere karşı Arrow ve orta menzilli füzelere karşı da David's Sling gibi diğer hava savunma sistemleri bulunuyor.









Maliyet ne kadar?

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre her bir Demir Kubbe füzesinin üretimi 40 bin ila 50 bin dolara mal oluyor.





Radar, bilgisayar ve her biri 20 kadar önleyici füze içeren üç ila dört fırlatıcı dahil olmak üzere komple bir sistemin üretiminin maliyeti ise yaklaşık 100 milyon dolar .





Demir Kubbe'nin üretimine yardımcı olan Raytheon'a göre İsrail'de bu türden 10 sistem faaliyette. Diğer tahminlere göre bu rakam biraz daha yüksek.









ABD desteği

Demir Kubbe, ABD'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi yöneticileri tarafından da istikrarlı olarak desteklenen bir sistem. ABD'nin birbiri ardına gelen Demokrat ve Cumhuriyetçi yönetimleri İsrail'i Demir Kubbe konusunda destekledi.





ABD ayrıca bu sistemlerden kendisi de satın aldı. Ağustos 2019'da ABD ordusu, kendi kısa menzilli füze savunma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla iki Demir Kubbe bataryası satın almak için bir sözleşme imzaladı.









Demir Kubbe, İsrail için ne kadar önemli?

Demir Kubbe, İsrail'in özellikle Gazze'den Hamas ve İslami Cihad tarafından atılan roketlerin mali kayba yol açmasını engelleme çabalarında önemli rol oynuyor.





Dönem dönem çatışmaların şiddetlendiği bu bölgede, özellikle İsrail'in güneyinde normal hayatın devam etmesi ve güvenliğin sağlanmasında kritik önem taşıdığı belirtiliyor.





Ancak, İsrail'in Hamas 'ın karşısında bu sisteme fazla güvendiği ve diğer güvenlik artırıcı önlemlere yeterince kaynak ayırmadığını düşünenler de var.





Bunların başında da roket saldırısı anlarında erken uyarı sisteminin yeterince etkin çalışmaması ve yeterli sayıda sığınak olmaması geliyor.









Hamas sistemi nasıl aşıyor?

Son yıllardan farklı olarak Gazze'den atılan roketlerin İsrail'de altyapı tesislerine zarar vermesi Demir Kubbe'nin etkinliğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bazı analistler, bu durumu "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendiriyor.





Hamas'ın roketleri, sistemi yorduğu ve peşinden gelen roketlerin füze kalkanı nı bu sayede aşabildiği belirtiliyor.



