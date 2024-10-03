İran ve İsrail’den karşılıklı tehditler: Patlamaya hazır barut fıçısı

Arşiv
İran’ın “Fettah-1” isimli hipersonik füzelerinin önemli bölümü önceki akşam ‘Demir Kubbe’yi aşıp İsrail’i panikletti. Kabinede 'güçlü bir karşılık verme kararı' alan İsrail'in petrol tesislerini vurabileceği belirtiliyor. Tahran’dan “Misilleme olursa İsrail’in altyapısını yok ederiz” mesajı geldi. ABD Başkanı Biden, 'orantılı' misillemeye destek açıklarken dünya çatışmaların yayılmasından endişeli.
İran’ın İsrail’e, aralarında Fettah-1 hipersonik füzelerinin de dahil olduğu 200’e yakın balistik füze ilesaldırısının sonrasında İsrail ve İran'dan gelen karşılıklı tehditler bölgeyi patlamaya hazır barut fıçısına çevirdi. İran, “Gerçek Vaat 2” ismini verdiği füze salvosunda, askeri noktaları hedef aldığını ve F-35’lerin konuşlu olduğu Nevatim Hava Üssü’nü, tankları ve gaz tesislerini vurduğunu iddia etti.
Tel Aviv’e yakın kentlerde evler hasar görürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı iddia edildi. Ortadoğu’yu kasıp kavuran İsrail terörüne karşı yeni bir cephenin açılmasından endişe duyulurken, Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, birkaç gün içinde büyük bir misilleme saldırısı yapacaklarını duyurdu. İsrail merkezli Kanal 12, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantıda, İran saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "
güçlü bir karşılık
" verilmesi kararı alındığını bildirdi. İran ise İsrail’in saldırması halinde bu kez daha büyük bir saldırı ile karşılık vereceği tehdidini savurdu.
BÜYÜK BİR MİSİLLEME
BÜYÜK BİR MİSİLLEME
İran saldırısı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, intikam sözü vererek "
İran bu gece çok büyük bir hata yaptı ve bedelini ödeyecek
" demişti. ABD'nin Axios haber sitesinden Barak Ravid’e konuşan İsrailli yetkililer, Tel Aviv’in 'günler içinde büyük bir misilleme' başlatabileceğini vurguladı. Bu misillemenin hedeflerinin İran ya da diğer stratejik bölgelerin içindeki petrol üretim tesisleri olabileceğine işaret eden yetkililer Netanyahu ve savaş kabinesinin verilecek yanıtı tartıştığını kaydetti. Siteye konuşan bir diğer İsrailli yetkili ise kabine toplantısında hemen karar alınmamasının nedenlerinden birinin İsrailli yetkililerin Biden yönetimiyle istişare etmek istemesi olduğunu belirtti.
PETROL VE NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE
PETROL VE NÜKLEER TESİSLER HEDEFTE
Axios İsrail ve İran'ın Ortadoğu'yu saran savaşta yeni ve çok daha tehlikeli bir cephe açmaya hiç bu kadar yakın olmadığına dikkat çekerken İsrailli yetkililerin açıklamalarına atıfta bulundu ve İran'ın nükleer tesislerine saldırı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu yazdı.
Axios kaynaklarına göre birçok İsrailli yetkili olası hedef olarak İran'ın enerji tesislerini işaret ediyor
, ancak bazıları hedefli suikastların ve İran'ın hava savunma sistemlerinin devre dışı bırakılmasının da olasılıklar arasında olduğunu söylüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "
orantılı
" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.
Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti. Biden, ayrıca İran'ın son saldırılarının ardından "
İran çok yoldan çıktı
" yorumunu yaptı.
İSRAİL SALDIRIRSA İRAN DA SALDIRACAK
İSRAİL SALDIRIRSA İRAN DA SALDIRACAK
İran ise İsrail’in misilleme yapması halinde daha büyük bir saldırı dalgası başlatacağı tehdidinde bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
, Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Katar’da, “
Eğer Siyonist rejim misilleme yapmaya kalkarsa, cevabımız daha sert olacaktır. İslam Cumhuriyeti olarak kesin yanıt vermeye kararlıyız
” dedi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri
, "
İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F-35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alınd
ı" dedi. Saldırıda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken
Bakıri
, "
Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapısı hedef alınır
" diye konuştu.
HEDEF BÖLGEYİ DİZAYN ETMEK
HEDEF BÖLGEYİ DİZAYN ETMEK
Öte yandan
eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett
, İran’ın hava saldırılarının başlamasının ardından yapılacak bir karşı saldırının İsrail’in elindeki şans olduğuna vurgu yaparak, “
İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya
” ifadelerini kullandı.
Ürdün üzerinde füzeleri vurdular
Ürdün üzerinde füzeleri vurdular
- Diğer yandan İran’ın füze saldırısı karşısında İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe kitlenirken, terör devletinin yardımına ABD, Ürdün, İngiltere ve Fransa koştu. İsrail medyasından KAN'ın haberine göre 4 ülke, İran füzeleriyle 'mücadeleye' katıldı. Ürdün hava sahasına giren füzeleri imha ederken, Fransa’nın da füzeleri imha etmek için gece boyu mesai yaptığı ifade edildi. ABD de bölgede konuşlu hava savunma sistemleri ve uçak gemileriyle füzelerin İsrail’e zarar vermesine mani olduklarını duyurdu. İngiltere de Güney Kıbrıs’tan kaldırdığı uçaklarla füzeleri havada imha etti.
Fettah-1'in özellikleri
Fettah-1'in özellikleri
- Arapça'da "galip" anlamına gelen "Fettah" füzeleri İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından adlandırıldı. İran, Kasım 2022'de düzenlenen bir etkinlikte hipersonik füzenin geliştirildiğini duyurmuştu. Bu, İran füze teknolojisi için büyük bir sıçraması olarak kabul edildi. Fettah hipersonik füzesi, daha fazla test tamamlandıktan sonra Haziran 2023'te fırlatıldı. Fettah, saatte 15.000 km hızda bir hedefi vurabilir ve 1.400 km menzile sahip. Füzenin menzilini 2.000 km'ye kadar artırabiliyor.
#iran
#israil
#orta doğu
#tehdit