İran ve İsrail’den karşılıklı tehditler: Patlamaya hazır barut fıçısı

İran’ın İsrail’e, aralarında Fettah-1 hipersonik füzelerinin de dahil olduğu 200’e yakın balistik füze ilesaldırısının sonrasında İsrail ve İran'dan gelen karşılıklı tehditler bölgeyi patlamaya hazır barut fıçısına çevirdi. İran, “Gerçek Vaat 2” ismini verdiği füze salvosunda, askeri noktaları hedef aldığını ve F-35’lerin konuşlu olduğu Nevatim Hava Üssü’nü, tankları ve gaz tesislerini vurduğunu iddia etti.

Tel Aviv’e yakın kentlerde evler hasar görürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı iddia edildi. Ortadoğu’yu kasıp kavuran İsrail terörüne karşı yeni bir cephenin açılmasından endişe duyulurken, Axios’a konuşan İsrailli yetkililer, birkaç gün içinde büyük bir misilleme saldırısı yapacaklarını duyurdu. İsrail merkezli Kanal 12, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplantıda, İran saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "

güçlü bir karşılık