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Trump'tan İsrail-İran gerilimine ilginç benzetme: Okul bahçesinde kavga eden çocuklar

Trump'tan İsrail-İran gerilimine ilginç benzetme: Okul bahçesinde kavga eden çocuklar

23:442/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
AA
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump açıklama yaptı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki gerilim için "okul bahçesinde kavga eden çocuklar" benzetmesi yaptı. Trump, "Bazen bırakıp ne olacağını görmeniz gerekiyor. Ama bugün gördüğünüz, korkunç bir savaş. Nerede sona erecek?" şeklinde konuşarak, kendisi başkan olsaydı durumun bu şekilde olmayacağını savundu.

ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen seçim kampanyasında konuştu.

İsrail ve İran arasındaki gerilime işaret ederek "Olanlar çok kötü." diyen Trump, "Görünen o ki süreci tamamlamaları gerekiyor. Bu (durum) biraz okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa benziyor." ifadelerini kullandı.
Trump, "Bazen bırakıp ne olacağını görmeniz gerekiyor. Ama bugün gördüğünüz, korkunç bir savaş. Nerede sona erecek?" şeklinde konuşarak, kendisi başkan olsaydı durumun bu şekilde olmayacağını savundu.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.


Sözcü yazarı Muratoğlu'nun ilginç 'Türkiye-İsrail' kıyaslamasına Likoğlu'ndan tepki

Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye." sözleri üzerinden ilginç bir kıyasa girişti. Terör devletinin saldırganlığını göz ardı eden Muratoğlu, "10 milyon kişilik İsrail'in 86 milyon kişilik Türkiye'yi hedef alabileceğini mi düşünüyor ciddi ciddi?" dedi. Muratoğlu'nun beyin yakan kıyasına, işgalci İsrail'in hedefindeki Arap dünyası üzerinden cevap veren Yeni Şafak Gazetesi GYY Hüseyin Likoğlu, "Efendim, İsrail'in nüfusu 10 milyon. Eee Türkiye nüfusu 85 milyon. İsrail kafayı mı yemiş? Niye Türkiye'yi hedef alsın? Arap dünyası işte. Arap dünyası kaç milyondu? İsrail Arap dünyasını hedef aldığı zaman. Böyle bir şey yok." sözleriyle tepki gösterdi.

CNN muhabirinden çarpıcı detay: İsrail halkını hedef olarak kullanıyor

Dünya'da dün gece İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları haberleri yankılandı. İran, Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası İsrail'e yüzlerce füze saldırısı gerçekleştirdi. Demir Kubbe’yi delen füzeler, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok şehri vurdu. 500’e yakın füze kullanan İran, yüzde 90 isabet sağlandığını ve saldırının Haniye ve Nasrallah’ın intikamı olduğunu duyurdu. İsrail ise 180 füze ateşlendiğini, can kaybı olmadığını iddia etti. Saldırıları tüm dünya pür dikkat takip ederken, CNN muhabiri izleyicilerine çarpıcı bir detay aktardı. CNN muhabiri, "İsrail’in komuta ve kontrol merkezleri özellikle sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere kuruldu böylece insanlar kalkan olarak kullanılıyor." ifadesiyle, İsrail'in başta MOSSAD karargahı olmak üzere, askeri hedef olabilecek karargah noktalarını şehir merkezine yakın yerlere konumlandırdığı ve olası saldırılarda özellikle Tel Aviv'de yaşayan halkın canlı kalkan olarak kullanıldığını aktardı.




#Donald Trump
#İran
#İsrail

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