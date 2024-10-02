Dünya'da dün gece İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları haberleri yankılandı. İran, Hizbullah'a yönelik saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi sonrası İsrail'e yüzlerce füze saldırısı gerçekleştirdi. Demir Kubbe’yi delen füzeler, başta Tel Aviv olmak üzere bir çok şehri vurdu. 500’e yakın füze kullanan İran, yüzde 90 isabet sağlandığını ve saldırının Haniye ve Nasrallah’ın intikamı olduğunu duyurdu. İsrail ise 180 füze ateşlendiğini, can kaybı olmadığını iddia etti. Saldırıları tüm dünya pür dikkat takip ederken, CNN muhabiri izleyicilerine çarpıcı bir detay aktardı. CNN muhabiri, "İsrail’in komuta ve kontrol merkezleri özellikle sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere kuruldu böylece insanlar kalkan olarak kullanılıyor." ifadesiyle, İsrail'in başta MOSSAD karargahı olmak üzere, askeri hedef olabilecek karargah noktalarını şehir merkezine yakın yerlere konumlandırdığı ve olası saldırılarda özellikle Tel Aviv'de yaşayan halkın canlı kalkan olarak kullanıldığını aktardı.