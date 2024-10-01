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Dünya
Trump döneminin ipucunu verdi: Ortadoğu'yu dizayn planı

Trump döneminin ipucunu verdi: Ortadoğu'yu dizayn planı

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kushner ve Netanyahu
Kushner ve Netanyahu

İşgalci güç İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı suikastla öldürülmesini "bir fırsat" diye nitelendiren Kushner, Lübnan'da olası bir ateşkes kararına karşı çıkarak "İsrail'in Hizbullah'la başladığı işi bitirmesine izin verilmesi gerektiğini" savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında imzalanan "İbrahim Anlaşmalarının" mimarı diye bilinen Jared Kushner X sosyal medya platformunda yayınladığı yorumla tepkileri üzerine çekti. İşgalci güç İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı suikastla öldürülmesini "bir fırsat" diye nitelendiren Kushner, Lübnan'da olası bir ateşkes kararına karşı çıkarak "İsrail'in Hizbullah'la başladığı işi bitirmesine izin verilmesi gerektiğini" savundu. Adeta Siyonist devlet adına konuşan Kushner, "İsrail'in geri dönmeyeceğini, Bir daha Hizbullah'ı bu şekilde yok etme şansı bulamayacağını" kaydederek, "Hizbullah'ın çökmesiyle birlikte İran'ın da savunmasız kalacağını" iddia etti. Kushner, paylaşımının devamında, "Böyle anlar nesilde bir kez gelir. Ortadoğu çoğu kez değişimlere karşı oldukça katı bir durumdadır. Bugün ise oldukça akışkan ve onu biçimlendirme kabiliyeti sonsuz. Bu fırsatı harcamayalım" ifadesiyle bölgeyi yeniden dizayn etme isteğini ortaya koydu. Kushner'in mesajına birçok Cumhuriyetçi Parti yetkilisinin ve Trump destekçisinin paylaşması da dikkati çekti. Paylaşım, 5 Kasım sonrası olası trump başkanlığı döneminde ABD'nin Ortadoğu politikasının hedefinde İsrail olacağı yorumuna neden oldu. Kushner ailesi, Gazze ve Lübnan'da katliamlara imza atan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla biliniyor.




#abd
#trump
#orta doğu
#siyaset

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