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Terör devletinin baş danışmanı soykırım sevici ABD: İzin değil tavsiye veriyoruz

Terör devletinin baş danışmanı soykırım sevici ABD: İzin değil tavsiye veriyoruz

21:223/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
AA
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Gazze Kasabı Netanyahu - Joe Biden
Gazze Kasabı Netanyahu - Joe Biden

Terör devleti İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldırı ihtimaline cevap veren soykırım sevici ABD'nin Başkanı Joe Biden, ''Şu anda bunu tartışıyoruz'' ifadelerini kullandı. Biden, 'İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?' sorusuna ise, ''Biz İsrail'e izin değil tavsiye veriyoruz.'' şeklinde cevap verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, terör devleti İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı ancak bugün bir saldırı beklemediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi.

"İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.


Petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde yükseldi

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 19.50 itibarıyla yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,96 artışla 73,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçmişti.


#ABD
#İran
#israil
#Joe Biden

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