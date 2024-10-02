Terör devleti İsrail soykırım sevici ABD ile koordine olarak İran'ın saldırılarına cevap vermeyi planlıyor

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının 'BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca' gerçekleştirildiğini belirtti. İsrail basını misilleme yapılacağına dair manşetler yayımladı. İsmi açıklanmayan İsrailli yetkililere göre, olası hedeflerden biri İran petrol tesisleri, ancak İran'ın hava savunma sistemine bir saldırı ve üst düzey isimlerin hedefli suikastları da olasılıklar arasında olduğunu bildirdi.