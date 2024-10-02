Terör devleti İsrail soykırım sevici ABD ile koordine olarak İran'ın saldırılarına cevap vermeyi planlıyor

İran'ın terör devleti İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırılarının ardından misilleme planlayan katil İsrail tarafından, Güvenlik Kabinesi'nde gerçekleştirilen toplantıda soykırım sevici ABD ile koordine edildikten sonra ''güçlü karşılık'' verilmesi kararının alındığı iddia edildi.
Terör devleti İsrail'in Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.
İşgalci İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi.
Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı iddia edildi.
Haberde, terör devleti İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı da öne sürüldü.
İran'ın İsrail'e füze saldırıları
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan katil İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.
Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü işgalci İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.
İran devlet televizyonu da terör devleti İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.
Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.