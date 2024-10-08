New York Times: İsrail İran'daki askeri üs ve istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabilir

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Tahran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulunan katil İsrail'in, İran'daki askeri üslerin yanı sıra bazı üst düzey istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabileceği öne sürüldü.
The New York Times (NYT) gazetesinde çıkan yazıya göre, İran'a saldırması beklenen İsrail, ilk aşamada nükleer tesisleri hedef almaktan ziyade askeri üsler ve bazı istihbarat kurumlarının yerleşkelerini vurabilir.
Yazıda, İran'ın nükleer tesislerinin en azından ilk aşamada İsrail'in hedefi olmadığı öne sürülürken, "
Bu hedefler
, İranlıların karşı saldırılarla gerilimi tırmandırmaları halinde daha sonraya bırakılmış gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.
İran'ın saldırısı sonrası Tel Aviv'in misilleme tehditleri
İran'ın saldırısı sonrası Tel Aviv'in misilleme tehditleri
İran'ın 1 Ekim'de
İsrail
'e füze saldırılarından sonra
Tel Aviv
yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.
İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki
İran
lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu,
Cumhurbaşkanlığı ofisi
ve
Devrim Muhafızları Ordusu
'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.
İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm
enerji tesisleri
ni ve
altyapı
sını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı
Joe Biden
ise 3 Ekim’de, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin sorulan soruya "Şu anda bunu tartışıyoruz" yanıtını vermişti.
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