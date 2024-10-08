Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
New York Times: İsrail İran'daki askeri üs ve istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabilir

New York Times: İsrail İran'daki askeri üs ve istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabilir

Zeynep Karçığa
12:508/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: AA
Foto: AA

Tahran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulunan katil İsrail'in, İran'daki askeri üslerin yanı sıra bazı üst düzey istihbarat kurumlarının yerleşkelerini hedef alabileceği öne sürüldü.


The New York Times (NYT) gazetesinde çıkan yazıya göre, İran'a saldırması beklenen İsrail, ilk aşamada nükleer tesisleri hedef almaktan ziyade askeri üsler ve bazı istihbarat kurumlarının yerleşkelerini vurabilir.


Yazıda, İran'ın nükleer tesislerinin en azından ilk aşamada İsrail'in hedefi olmadığı öne sürülürken, "
Bu hedefler
, İranlıların karşı saldırılarla gerilimi tırmandırmaları halinde daha sonraya bırakılmış gibi görünüyor" ifadeleri kullanıldı.


İran'ın saldırısı sonrası Tel Aviv'in misilleme tehditleri

İran'ın 1 Ekim'de
İsrail
'e füze saldırılarından sonra
Tel Aviv
yönetiminden "çok güçlü" misilleme tehditleri gelmişti.

İsrail medyası, Tel Aviv'in, İran'ın saldırısına karşılık ülkedeki petrol ve nükleer tesislerin yanı sıra Tahran'daki
İran
lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutu,
Cumhurbaşkanlığı ofisi
ve
Devrim Muhafızları Ordusu
'nun merkez binasının muhtemel hedefler arasında değerlendirildiğini iddia etmişti.

İsrail'in tehditlerine karşılık ise İranlı askeri yetkililer, herhangi bir saldırıya İsrail'in tüm
enerji tesisleri
ni ve
altyapı
sını hedef alarak karşılık vereceklerini açıklamıştı.

ABD Başkanı
Joe Biden
ise 3 Ekim’de, İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin sorulan soruya "Şu anda bunu tartışıyoruz" yanıtını vermişti.

#İsrail
#İran
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURUSU TARİHİ 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?