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İran ülkedeki uçuşları geçici süreliğine iptal etti

İran ülkedeki uçuşları geçici süreliğine iptal etti

19:026/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran'daki Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki uçuşların 'operasyonel kısıtlamalar' nedeniyle yarın (7 Ekim) 06.00'ya kadar iptal edildiğini duyurdu.

İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.


#İran
#Tahran
#uçak

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