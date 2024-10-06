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Katil İsrail ordusundan dikkat çeken itiraf: İran'ın saldırısında zarar gören herhangi bir uçak yok

Katil İsrail ordusundan dikkat çeken itiraf: İran'ın saldırısında zarar gören herhangi bir uçak yok

09:216/10/2024, Pazar
AA
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İran'ın İsrail'e saldırısı
İran'ın İsrail'e saldırısı

Soykırımcı İsrail ordusu, 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul ederken, uçakların zarar görmediğini itiraf etti.

Soykırımcı İsrail'in katil Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti.


"Zarar gören herhangi bir uçak yok"


İran'ın saldırısının üslerin "saldırı kabiliyetini etkilemediğini" belirten Hagari, "Zarar gören herhangi bir uçak yok." ifadelerini kullandı.



Hagari, İsrail'in 3 Ekim Perşembe akşamı yaptığı saldırıda Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı konusunda açıklama yapmayarak, "Hizbullah'ın istihbarat karargahına saldırı düzenlendiğini ve şu anda saldırının sonuçlarının doğrulanmakta olduğunu" bildirdi.


İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 3 Ekim akşamı arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmiş, İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etmişti.



Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu ileri sürülse de Safiyuddin'in akıbeti belirsizliğini koruyor.




#askeri üs
#Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin
#İran
#israil
#İsrail saldırısı
#saldırı

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