ABD'li yetkili uyardı: İran İsrail'e balistik füze saldırısına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu’na hitap etti. Erdoğan, "İsrail, bir yandan Gazze'de soykırım, Lübnan'a terör saldırıları yaparken aynı anda bölge ülkelerini kendi ateşine çekmek için her türlü provokasyonu deniyor. İsrail devleti, Netanyahu isimli bir Hitler özentisinin idaresinde, sadece son 51 haftada, insanlığa karşı tüm suçları pervasızca işlemiştir." dedi. Erdoğan, "'Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.