Avrupa katille yolunu ayırıyor mu

Son bir senede İsrail’i AB içinde en fazla destekleyen Almanya’da silah ambargosu gündemde. Politico'ya konuşan bir Alman yetkili, Berlin'in İsrail'e silah ambargosu uygulanmadığı yönündeki ısrarına rağmen, üst düzey Alman liderlerinin İsrail'e silah satışını engellediğini söyledi. Koalisyonun Yeşiller Partili Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock ve Ekonomi Bakanı Robert Haabeck’in “İsrail’e sevkiyatı yapılan silahların ihracatını azaltmaya çalıştığı” iddiaları ortaya atıldı. Scholz hükümeti, iddiaları reddederek

“İsrail’e silah tedariki yaptık ve yapmaya devam edeceğiz”

açıklamasında bulundu. İsrail soykırımının, halihazırda kırılgan olan koalisyon yönetimi içinde derin bir çatlak oluşturduğu düşünülüyor. Son olarak aşırı sağcı AfD de hükümeti eleştirerek

"Gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmak yerine yangına körükle gidiyorsunuz"