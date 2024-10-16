İsrail ordusu bir kez daha BM güçlerine saldırdı: UNIFIL'e ait gözlem kulesi tankla vuruldu

Filistin ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılarla bölgeyi savaş girdabına sokmaya çalışan İsrail, bir kez daha Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) hedef aldı.

Lübnan'daki UNIFIL, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait bir tankın UNIFIL'e ait gözetleme kulesine ateş açtığını bildirerek, "Bir kez daha UNIFIL mevzilerine doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldı." açıklamasını yaptı.

"Kule hasar gördü"

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, “Bu sabah Kafer Kela yakınlarındaki bir mevzide bulunan barış gücü askerleri, İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın gözetleme kulesine ateş açtığını gözlemledi. İki kamera tahrip oldu ve kule hasar gördü” denildi.

"İsrail mevzilerimizi kasıtlı olarak vuruyor"

UNIFIL mevzilerine bir kez daha doğrudan ve kasıtlı olarak ateş açıldığı aktarılan açıklamada, “İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda, BM askerlerinin yaralanıp yaralanmadığına dair bilgi verilmedi.







