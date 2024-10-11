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Barış Gücü'ne tankla saldırı

Barış Gücü'ne tankla saldırı

04:0011/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Litani Nehri ile sınır hattı arasındaki Mavi Hat olarak adlandırılan bölgede 2006 yılından beri UNIFIL askerleri görev yapıyor.
Litani Nehri ile sınır hattı arasındaki Mavi Hat olarak adlandırılan bölgede 2006 yılından beri UNIFIL askerleri görev yapıyor.

İsrail ordusu Lübnan’daki BM Barış Gücü’nün (UNIFIL) karargahına saldırdı. Ras Nakura karargahındaki gözlem kulesini tankla vuran işgal ordusu, 2 askeri yaraladı. Tel Aviv’den de UNIFIL’e ‘kuzeye çekilin’ tehdidi geldi. Bir çok ülke İsrail saldırısına tepki gösterdi.

Lübnan'da katliamlarına devam eden İsrail, dün de BM Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırdı. BM yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Lübnan-İsrail sınırının Akdeniz'e yakın noktasındaki Nakura beldesi civarında bulunan bir UNIFIL üssü işgalci İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Yetkililer, işgal güçlerinin üssün gözetleme kulelerine ateş açması sonucu bir UNIFIL askerinin yaralandığını aktardı. İsrail'in daha önce de üç kez daha UNIFIL güçlerine saldırdığı ve bu saldırılarda toplamda beş askerin yaralandığı kaydedildi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon saldırı sonrası, UNIFIL'in "çatışmalar yoğunlaşırken" 5 kilometre kuzeye doğru yer değiştirmesi önerisinde bulundu.


İTALYA: SAVAŞ SUÇU

İsrail’in saldırısına, Gazze’deki katliamları sessizce izleyen Batı ülkelerinden de tepki geldi. Fransa İsrail'den izahat isterken İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, saldırının "savaş suçu olabileceğini", İsrail'den gerçek açıklamalar beklediklerini belirtti. İspanya'da da Podemos partisi lideri Ione Belarra, İsrail saldırısını "barbarlık" olarak tanımlayarak tepki gösterdi, İsrail'e destek veren ülkeleri eleştirdi.


#İsrail
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