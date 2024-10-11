Barış Gücü'ne tankla saldırı

Lübnan'da katliamlarına devam eden İsrail, dün de BM Barış Gücü'ne (UNIFIL) saldırdı. BM yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Lübnan-İsrail sınırının Akdeniz'e yakın noktasındaki Nakura beldesi civarında bulunan bir UNIFIL üssü işgalci İsrail ordusunun saldırısına uğradı. Yetkililer, işgal güçlerinin üssün gözetleme kulelerine ateş açması sonucu bir UNIFIL askerinin yaralandığını aktardı. İsrail'in daha önce de üç kez daha UNIFIL güçlerine saldırdığı ve bu saldırılarda toplamda beş askerin yaralandığı kaydedildi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon saldırı sonrası, UNIFIL'in "çatışmalar yoğunlaşırken" 5 kilometre kuzeye doğru yer değiştirmesi önerisinde bulundu.