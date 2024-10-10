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Türkiye'den işgalci İsrail'in BM gücüne yönelik saldırısına kınama

Türkiye'den işgalci İsrail'in BM gücüne yönelik saldırısına kınama

Semih Bozkuş
23:2010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile işgalci İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında İsrail'in, BM güçlerini hedef almasının attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürü olduğu belirtilerek, "Uluslararası toplum, İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür." denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması adına uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceği de kaydedildi.

Türkiye, terör devleti İsrail'in Lübnan'da konuşlu
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü
'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı.

İşgalci İsrail güçleri, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'a ait kuleye saldırmış ve iki askeri yaralamıştı.

İsrail'in bu saldırısına Türkiye'den tepki gecikmedi.

"İsrail'in cezasız kaldığının tezahürü"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu saldırı kınanarak, "
İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür.
" denildi.
Uluslararası toplum
un İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlü olduğu belirtilen açıklamada Türkiye'nin bölgede barışın sağlanması adına uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceği kaydedildi.

"Türkiye barışın tesisi için desteğini sürdürecek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz.

İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür.

Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir korvet/firkateyn ve UNIFIL karargahına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır.

Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz."




#Lübnan
#Birleşmiş Milletler
#İsrail
#Saldırı
#Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü

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