Türkiye'den işgalci İsrail'in BM gücüne yönelik saldırısına kınama

Terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait kuleye saldırmış ve iki askeri yaralamıştı. İtalya hükümeti, İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Barış Gücü'ne saldırıyı protesto ederek, yaşananların "kabul edilemez" olduğunu bildirdi. İtalya Savunma Bakanı Crosetto, İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtti.