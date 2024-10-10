İtalyan üssünü vuran İsrail'e Roma'dan sert tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrılıp ikaz edildi

Terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait kuleye saldırmış ve iki askeri yaralamıştı. İtalya hükümeti, İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Barış Gücü'ne saldırıyı protesto ederek, yaşananların "kabul edilemez" olduğunu bildirdi. İtalya Savunma Bakanı Crosetto, İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtti.
İsrail ordusunun, Lübnan'da UNIFIL'in bir gözlem kulesini hedef alması ve 2 barış gücü askerinin yaralanması, BM gücünde 1000 kadar askeri bulunan İtalya'nın tepkisini çekti.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bugün UNIFIL misyonunun batı sektöründen sorumlu komutan İtalyan General Stefano Messina ile telefonda görüştüğü ve Lübnan'daki İtalyan birliğinin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
İtalyan üs noktaları vuruldu
Açıklamada, İsrail ordusunun açtığı ateşle iki İtalyan üs noktasının vurulduğu bilgisi yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı:
Savunma Bakanı Crosetto'dan İsrail Büyükelçisine sert uyarı
Savunma Bakanı Crosetto, ayrıca yetkilerinin bir parçası olarak İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtti.
UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.