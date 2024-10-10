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İtalyan üssünü vuran İsrail'e Roma'dan sert tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrılıp ikaz edildi

İtalyan üssünü vuran İsrail'e Roma'dan sert tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrılıp ikaz edildi

18:4710/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
AA
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BM Barış Gücü'nde görevli İtalyan askerler (Foto: Arşiv)
BM Barış Gücü'nde görevli İtalyan askerler (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait kuleye saldırmış ve iki askeri yaralamıştı. İtalya hükümeti, İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Barış Gücü'ne saldırıyı protesto ederek, yaşananların "kabul edilemez" olduğunu bildirdi. İtalya Savunma Bakanı Crosetto, İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Lübnan'da UNIFIL'in bir gözlem kulesini hedef alması ve 2 barış gücü askerinin yaralanması, BM gücünde 1000 kadar askeri bulunan İtalya'nın tepkisini çekti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bugün UNIFIL misyonunun batı sektöründen sorumlu komutan İtalyan General Stefano Messina ile telefonda görüştüğü ve Lübnan'daki İtalyan birliğinin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

İtalyan üs noktaları vuruldu

Açıklamada, İsrail ordusunun açtığı ateşle iki İtalyan üs noktasının vurulduğu bilgisi yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"İtalyan hükümeti, İsrail makamlarına resmen protestoda bulunmuş ve UNIFIL birliğinin üssü yakınlarında yaşananların kabul edilemez olduğunu kararlılıkla yinelemiştir. Bu nedenle hükümet, Savunma Bakanı aracılığıyla İsrail'in İtalya Büyükelçisi'ni çağırmıştır. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile sürekli iletişim halinde gelişmeleri dikkatle takip eden Başbakan Meloni, Lübnan'da görev yapan askerlerimize güçlü bir destek mesajı iletmiştir."

Savunma Bakanı Crosetto'dan İsrail Büyükelçisine sert uyarı

İtalya Savunma Bakanı Crosetto da yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı aradığını belirterek, "
Kendisine protestomu iletmek ve Lübnan'ın güneyindeki İtalyan birliğinin bulunduğu UNIFIL üslerinin yakınlarında özellikle de UNIFIL karargahına açılan ateşler de dahil olmak üzere, yaşananların benim için ve İtalyan hükümeti için kabul edilemez olduğunu hatırlatmak istedim. Askeri personelin güvenliğine azami özen gösterileceğine dair güvence alsam da İtalyan ve UNIFIL askerlerini riske atabilecek her türlü hatanın önlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladım."
dedi.

Savunma Bakanı Crosetto, ayrıca yetkilerinin bir parçası olarak İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtti.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.


Siyonist bakan açıkça itiraf etti: 'Büyük İsrail' hayalinin sınırlarını ülke ülke çizdi

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bir belgeselde verdiği röportajda 'vadedilmiş topraklar' hayalinin peşinden koştuklarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerini de içine 'Büyük İsrail' hayalini tasvir eden siyonist bakan, Ortadoğu'da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Suriye ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti kurma hedefinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye toprakları olacağını söylemiş, bu açıklama CHP başta olmak üzere muhalif cenah tarafından kabul edilmeyerek 'İsrail Türkiye'ye saldırmaz' tezi savunulmuştu.


#İtalya
#İsrail
#Lübnan
#Birleşmiş Milletler
#Barış Gücü

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