İtalyan üssünü vuran İsrail'e Roma'dan sert tepki: Büyükelçi bakanlığa çağrılıp ikaz edildi

Kendisine protestomu iletmek ve Lübnan'ın güneyindeki İtalyan birliğinin bulunduğu UNIFIL üslerinin yakınlarında özellikle de UNIFIL karargahına açılan ateşler de dahil olmak üzere, yaşananların benim için ve İtalyan hükümeti için kabul edilemez olduğunu hatırlatmak istedim. Askeri personelin güvenliğine azami özen gösterileceğine dair güvence alsam da İtalyan ve UNIFIL askerlerini riske atabilecek her türlü hatanın önlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladım."