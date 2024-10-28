Gallant'tan Gazze kasabı Netanyahu'ya uyarı mektubu: Savaş pusulasız ilerliyor

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze kasabı Netanyahu, kabine üyeleri, Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) savaş stratejisinin değişmesi için bir uyarı mektubu gönderdi. Savaşın pusulasını kaybettiğini belirten Galant Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetimin tesis edilmesini önerdi.
Gazze'de bir yılı aşkın süredir soykırım yapan terör devleti İsrail yönetimi büyük bir çıkmaza girdi.
Terörist saldırılarını en son Lübnan'a yönelten siyonist yönetim bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemek üzere.
Gazze kasabına uyarı mektubu
Bölgede tansiyon giderek yükselirken İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan dikkat çeken bir hamle geldi.
Gazze planını önerdi
Batı Şeria'ya dikkat çekti
Lübnan cephesinde ise Gallant, "kuzeydeki sivillerin evlerine dönebilmesi için güvenliğin sağlanmasını" talep etti. İran’a ilişkin olarak "caydırıcılık sağlanması ve İran’ın çatışmaların dışında tutulmasının" önemini vurgulayan Gallant, Batı Şeria’da "terörle mücadele ve şiddet patlamalarının önlenmesine" yönelik adımlar atılması gerektiğini savundu.
Mektuba yanıt gecikmedi
Savunma Bakanı Gallant'ın mektubuna İsrail Başbakanlık Ofisi'nden cevap geldi.
Verilen cevapta "Gallant'ın mektubu kafa karıştırıcı. Sadece bir pusula var; bu da güvenlik kabinesinin belirlediği hedefler. Hedefler sürekli masaya yatırılıyor ve yakın zamanda da genişletildiler." ifadeleri kullandı.