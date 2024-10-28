Gallant'tan Gazze kasabı Netanyahu'ya uyarı mektubu: Savaş pusulasız ilerliyor

ABD'li ünlü ekonomist Jeffrey David Sachs, konuk olduğu bir yayında 'Batı'nın Gazze'deki soykırıma sessiz kalmasına tepki gösterdi. İsrail’in ABD Kongresi’ne rüşvet verdiğini belirten Sachs, bu durumun Amerikan hükümetinin Netanyahu’ya müdahale etmesini engellediğini ifade etti. Avrupa'nın da bu duruma sessiz kalmasının İsrail'e ayrıca cesaret verdiğini belirtti. Ayrıca Sachs, Netanyahu'nun ABD'yi istikrarsızlığa, borçlara ve savaş suçuna ittiğini söyledi.