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Gallant'tan Gazze kasabı Netanyahu'ya uyarı mektubu: Savaş pusulasız ilerliyor

Gallant'tan Gazze kasabı Netanyahu'ya uyarı mektubu: Savaş pusulasız ilerliyor

Lokman Özdemir
17:2428/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yoav Gallant
Yoav Gallant

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze kasabı Netanyahu, kabine üyeleri, Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) savaş stratejisinin değişmesi için bir uyarı mektubu gönderdi. Savaşın pusulasını kaybettiğini belirten Galant Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetimin tesis edilmesini önerdi.

Gazze'de bir yılı aşkın süredir soykırım yapan terör devleti İsrail yönetimi büyük bir çıkmaza girdi.


Terörist saldırılarını en son Lübnan'a yönelten siyonist yönetim bölgesel bir savaşın fitilini ateşlemek üzere.


İsrail, geçtiğimiz günlerde Tahran'ın düzenlediği füze saldırısına karşı İran'a
"hassas ve hedefli"
diye tanımladığı hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Gazze kasabına uyarı mektubu


Bölgede tansiyon giderek yükselirken İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan dikkat çeken bir hamle geldi.


Kanal 13'ün haberine göre İsrail Savunma Bakanı
Yoav Gallant,
Başbakan
Binyamin Netanyahu
ve kabine üyelerine 'uyarı' mektubu gönderdi.

Gallant mektupta İsrail'in Gazze, Lübnan, Batı Şeria ve İran'a yönelik stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğine değindi. Gallant,
"savaşın bir yönlendirme olmaksızın sürdüğüne"
dikkat çekerek,
"savaş hedeflerinin yeniden belirlenmesini"
talep etti.

Gazze planını önerdi


Gallant, mektubunda, İran’la olası bir doğrudan çatışma gibi gelişmelerin tüm bölgelerdeki operasyonlarla bağlantılı olarak ele alınmasının ve stratejinin yeniden güncellenmesinin gerekliliğini belirtti. Gazze'ye yönelik hedeflerin
"askeri tehditlerin ortadan kaldırılması, silahlanmanın durdurulması, İsrailli rehinelerin kurtarılması ve Hamas’a alternatif bir yönetimin teşvik edilmesi"
olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'ya dikkat çekti


Lübnan cephesinde ise Gallant, "kuzeydeki sivillerin evlerine dönebilmesi için güvenliğin sağlanmasını" talep etti. İran’a ilişkin olarak "caydırıcılık sağlanması ve İran’ın çatışmaların dışında tutulmasının" önemini vurgulayan Gallant, Batı Şeria’da "terörle mücadele ve şiddet patlamalarının önlenmesine" yönelik adımlar atılması gerektiğini savundu.


Mektuba yanıt gecikmedi


Savunma Bakanı Gallant'ın mektubuna İsrail Başbakanlık Ofisi'nden cevap geldi.


Verilen cevapta "Gallant'ın mektubu kafa karıştırıcı. Sadece bir pusula var; bu da güvenlik kabinesinin belirlediği hedefler. Hedefler sürekli masaya yatırılıyor ve yakın zamanda da genişletildiler." ifadeleri kullandı.




#Yoav Gallant
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze

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