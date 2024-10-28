Hamas Gazze'de İsrail ordusunun bir günde 5 gazeteciyi katletmesini kınadı

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir günde 5 gazeteciyi öldürmesi güçlü bir şekilde kınandı.

İsrail saldırılarının Filistinli gazetecileri korkutmayacağının altı çizilen açıklamada, gazetecilerin İsrail'in suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.

Gazze'de İsrail ordusunun sistematik ve kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef aldığına değinilen açıklamada, "Bunlar, gazetecileri korkutmak ve yaşanan vahşi soykırımın gerçeklerini duyurmaktan caydırmak amacıyla gazetecilere karşı işlenen daha önce benzeri görülmemiş suçlardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Filistinli gazetecileri cinayet ve intikam hedefi haline getiren faşist (İsrail hükümeti) hükümetten hesap sorulması ve bu saldırıların durdurulması için uluslararası toplum ve kuruluşların ciddi adımlar atması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası basın ve medya kuruluşlarına da seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçları kınayan net tavır alma ve İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için onlarla dayanışma gösterme çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda 5 gazetecinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 182'ye yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.