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İşgalciler Cibaliya'ya saldırdı: Çoğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetti

İşgalciler Cibaliya'ya saldırdı: Çoğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetti

14:5627/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yerleşim alanlarına düzenlediği hava saldırılarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.


Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığınma merkezi olarak kullandığı Fahura Okulu bölgesinde yerleşim alanlarının havadan bombalandığı aktarıldı.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi.


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle sivil savunma hizmetlerinin durduğu bölgede sağlık ve sivil savunma ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde yaklaşık üç haftadır yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdüren İsrail ordusu, gece saatlerinde de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahya'da sığınmacı bir ailenin kaldığı evi vurmuş, saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

#Gazze
#İsrail
#Filistin

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