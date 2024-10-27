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Hizbullah'ın İsrail saldırısı başlıyor: 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yapıldı

Hizbullah'ın İsrail saldırısı başlıyor: 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yapıldı

00:0427/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
AA
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.

Hizbullah askeri medyası, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yayınladı.​​​​​​​ Yapılan açıklamada "Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler" ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki 20'den fazla yerleşim yerinin haritasını ve isimlerini içeren video ile bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "videoda adı geçen yerleşim yerlerinin sakinlerine" seslenilerek
"Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler."
ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde 5 askeri üs ve 6 yerleşimi hedef aldı

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde 5 askeri üs ve 6 yerleşim yerini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı 5 yerin Hizbullah tarafından hedef alındığı kaydedildi.


İsrail askerleri el ele tutuşup ağlayarak Hizbullah baskınından kaçtı

Lübnan’ın Keferkila köyünü işgal eden İsrail askerleri, Hizbullah silahlı güçlerinin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Katil İsrail askerleri ağlayarak ve el ele tutuşarak bölgeden koşa koşa kaçtı. Bu görüntüler İsrail askerlerinin ağladığı ilk görüntüler değil. Yalnızca iki hafta önce Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki İsrail üssüne gerçekleştirdiği kamikaze İHA saldırısında da Siyonistler yere çöküp ağlamıştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları da aynı şekilde Gazze’deki işgalcilere yönelik operasyonlarıyla İsrail’e büyük korku salmıştı. Son teknoloji tanklarda sıkışıp kalan İsrail askerlerinin, telsiz konuşmalarında ağlayarak “Ben ölmek istemiyorum” ifadeleriyle bağırdıkları görülmüştü.


#Hizbullah
#İsrail
#Tahliye

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