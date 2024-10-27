Hizbullah'ın İsrail saldırısı başlıyor: 20'den fazla yerleşim yeri için tahliye uyarısı yapıldı

"Bu bölgeleri derhal tahliye etmeniz rica olunur. Yerleşimleriniz, Lübnan'a saldıran düşman askeri kuvvetleri için bir konuşlanma yeri haline geldi. Dolayısıyla İslami Direniş'in de hava ve füze gücü için meşru askeri hedef haline geldiler."